«Τριμερείς συναντήσεις» στις οποίες θα συμμετάσχουν Ρωσία, Ουκρανία, ΗΠΑ και Τουρκία, θα διεξαχθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη

Τριμερείς συναντήσεις προβλέπεται να γίνουν αύριο στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών που επρόκειτο να ξεκινήσουν μεταξύ των Ρώσων και των Ουκρανών, ανέφερε απόψε μια πηγή του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Η συνάντηση (σ.σ. μεταξύ του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών και της ρωσικής αντιπροσωπείας) τελείωσε. Αύριο, θα διεξαχθεί μια άλλη σειρά συναντήσεων, με διαφορετική μορφή. Στην ημερήσια διάταξη είναι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Τουρκίας» και «μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Ουκρανίας και της Τουρκίας. Δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει τετραμερής» με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Τουρκίας, διευκρίνισε αυτή η πηγή.

Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας είναι ένας σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, πρώην υπουργός Πολιτισμού. Στην αντιπροσωπεία μετέχουν επίσης οι υφυπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα μετάσχει στις συζητήσεις, δεδομένης και της απουσίας του Ρώσου ομολόγου του. Στη θέση του έστειλε τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και έναν υφυπουργό Εξωτερικών.

Και στις δύο αντιπροσωπείες μετέχουν επίσης εκπρόσωποι του στρατού, των υπηρεσιών πληροφοριών και των υπηρεσιών ασφαλείας.

Στην Κωνσταντινούπολη αναμένεται και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν εάν οι Τούρκοι αξιωματούχοι θα μετάσχουν σε αυτές τις συνομιλίες έχοντας ρόλο "μεσολαβητή".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

