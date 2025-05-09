Λογαριασμός
Χούθι: Εκτόξευσαν έναν πύραυλο εναντίον του αεροδρομίου του Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με τον Σάρε, εκτοξεύτηκε και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον του Ισραήλ, το οποίο προειδοποίησε ότι «θα απαντήσει σθεναρά» σε αυτά τα πλήγματα

Αεροδρόμιο Τελ Αβίβ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν σήμερα έναν πύραυλο με στόχο το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι αναχαίτισε ένα πυραυλικό πλήγμα προερχόμενο από την Υεμένη.

Οι Χούθι «προχώρησαν σε μια στρατιωτική επιχείρηση με στόχο (…) το ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, στην κατεχόμενη περιοχή της Γιάφας, με έναν υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο» ανέφερε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών, ο Γιαχία Σάρε.

Σύμφωνα με τον Σάρε, εκτοξεύτηκε και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον του Ισραήλ, το οποίο προειδοποίησε ότι «θα απαντήσει σθεναρά» σε αυτά τα πυραυλικά πλήγματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

