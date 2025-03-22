Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς έδωσαν εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει "ένα δεύτερο κύμα πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο", ανακοινώθηκε σήμερα Σάββατο από το γραφείο του υπουργού Άμυνας.

Τα πλήγματα αυτά είναι "απάντηση στις ρίψεις ρουκετών προς το Ισραήλ και συνέχεια του πρώτου κύματος πληγμάτων που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί" το οποίο είχε στόχο τον νότο του Λιβάνου, πρόσθεσε το υπουργείο Άμυνας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτίθεται σε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο σε ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων, μετά την αναχαίτιση ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από τα σύνορα νωρίτερα σήμερα.

Η Χεζμπολάχ αρνείται κάθε ανάμιξη στο περιστατικό.

Ισραηλινό πλήγμα το βράδυ εναντίον της πόλης της Τύρου προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων επτά, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ για ένα νέο κύμα επιθέσεων στον Λίβανο.

"Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στην πόλη της Τύρου μετρά έναν νεκρό και επτά τραυματίες", ανακοίνωσε το υπουργείο, που επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI του Λιβάνου.

Το ANI είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι το "πλήγμα στην πόλη της Τύρου προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, σύμφωνα με έναν αρχικό απολογισμό" εν μέσω ενός νέου κύματος ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ στοχοθέτησε και άλλες περιοχές του νοτίου και του ανατολικού Λιβάνου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

