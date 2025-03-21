Ισραήλ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο προσφεύγει η αντιπολίτευση για την αποπομπή του επικεφαλής της Σιν Μπετ

Η αντιπολίτευση στο Ισραήλ και μια μη κυβερνητική οργάνωση ανακοίνωσαν σήμερα ότι προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποπέμψει τον επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ).

Σήμερα τα ξημερώματα η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αποπομπή του Ρόνεν Μπαρ, έπειτα από πρόταση του Νετανιάχου ο οποίος δήλωσε ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του.

Το Κίνημα για μια ποιοτική κυβέρνηση κατήγγειλε σε ανακοίνωσή του «την παράνομη απόφαση (…) που εγείρει πραγματικό κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Εξάλλου, το κεντροδεξιό κόμμα Γες Ατίντ του Γιαΐρ Λαπίντ επεσήμανε ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της αποπομπής του Μπαρ εξ ονόματος πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης και έκανε λόγο για «μια απόφαση που ελήφθη λόγω της κατάφωρης σύγκρουσης συμφερόντων του πρωθυπουργού και η οποία βασίστηκε σε αλλότριους υπολογισμούς».

Η προσφυγή κατατέθηκε εξ ονόματος τεσσάρων κομμάτων της αντιπολίτευσης: του Γες Ατίντ (Υπάρχει Μέλλον), της Εθνικής Ένωσης του πρώην υπουργού Άμυνας Μπένι Γκαντς, των Δημοκρατών του Γιαΐρ Γκολάν και του Ισραέλ Μπεϊτέινου (Ισραήλ το Σπίτι μας) του Αβίγκντορ Λίμπερμαν.

Ο Νετανιάχου δικαιολόγησε την αποπομπή του Μπαρ, η οποία θα ισχύσει μόλις οριστεί διάδοχός του και σίγουρα ως τις 10 Απριλίου, επειδή έχει χάσει «κάθε επαγγελματική και προσωπική εμπιστοσύνη» προς το πρόσωπό του.

Όμως, σύμφωνα με τους επικριτές του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Μπαρ βρέθηκε στο στόχαστρο του Νετανιάχου αφού κατηγόρησε την κυβέρνηση για το φιάσκο της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, και μετά την έρευνα της Σιν Μπετ για την υπόθεση, την οποία τα μέσα ενημέρωσης έχουν ονομάσει «Κατάργκεϊτ», που αφορά χρηματικά ποσά τα οποία φέρονται να έλαβαν από το Κατάρ πρόσωπα του περιβάλλοντος του Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

