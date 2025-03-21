Αίγυπτος: Πρόθυμη να απορροφήσει προσωρινά μισό εκατομμύριο κατοίκους της Γάζας

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να φιλοξενήσει προσωρινά μισό εκατομμύριο κατοίκους της Γάζας που θα εκκενωθούν από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα της λιβανέζικης εφημερίδας Al-Akhbar, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Παρασκευής στους κατοίκους της Γάζας θα παραχωρηθεί μια πόλη στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου του Σινά.

H δήλωση του Σίσι φέρεται να έγινε κατά τη διάρκεια συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στο οποίο μεταξύ άλλων ήταν παρών και ο Αιγύπτιος ηγέτης.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί την εκτόπιση όλου του πληθυσμού της Γάζας, περίπου 2,5 εκατ. κάτοικοι, με στόχο τη δημιουργία της «Ριβιέρας της Μέσης Ανατολής».



Από πλευράς τους οι Ισραηλινοί ξεκίνησαν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη λωρίδα απαιτώντας την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς.



Πηγή: skai.gr

