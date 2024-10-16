Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να απαγορεύσει σε εταιρείες από το Ισραήλ να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε μια έκθεση ναυτικού αμυντικού εξοπλισμού Euronaval.

«Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το έθνος μας απέναντι στους εχθρούς σε επτά διαφορετικά μέτωπα και να πολεμάμε για το μέλλον μας, με ή χωρίς τη Γαλλία», έγραψε ο Γκάλαντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η απόφαση να κάνει για δεύτερη φορά διακρίσεις σε βάρος της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας βοηθά τους εχθρούς του Ισραήλ εν καιρώ πολέμου», υποστήριξε ο Γκάλαντ, εκτιμώντας ότι το γαλλικό κράτος «υιοθέτησε και εφαρμόζει εχθρική πολιτική» απέναντι στο Ισραήλ.

Από την πλευρά της, η διοργανώτρια αρχή της έκθεσης ναυτικών εξοπλισμών, η οποία διεξάγεται ανά δύο χρόνια, ανακοίνωσε ότι:

«Η γαλλική κυβέρνηση μας ενημέρωσε την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου, σχετικά με την απόφασή της να επικυρώσει τη συμμετοχή των ισραηλινών αντιπροσωπειών στην έκθεση Euronaval 2024 χωρίς περίπτερα, ούτε παρουσίαση του υλικού τους».

Στη συνέχεια αναφέρει:

«Τηρώντας την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης, οι εταιρείες και οι Ισραηλινοί πολίτες που το επιθυμούν θα γίνουν δεκτοί στην έκθεση με βάση τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Η απόφαση αυτή θα επηρεάσει επτά ισραηλινές εταιρείες».

Περίπου 500 εταιρείες και 22.000 επισκέπτες αναμένεται να δώσουν το «παρών» στην 29η διεθνή έκθεση που θα φιλοξενηθεί από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό πάρκο Παρί-Νορ Βιλπέντ, υπενθύμισαν οι διοργανωτές.

Στα τέλη Μαΐου είχε ακυρωθεί η συμμετοχή των ισραηλινών εταιρειών στην έκθεση αμυντικού χερσαίου εξοπλισμού Eurosatory με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας. Η παρουσία των ισραηλινών εταιρειών τελικά επιτράπηκε με δικαστική απόφαση.

Μακρόν προς Νετανιάχου: «Αδιάκριτα» τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο και τη Γάζα

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακρόν κατηγόρησε το Ισραήλ για «αδιάκριτα» πλήγματα στον Λίβανο και τη Γάζα και ότι στοχεύει ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ, αναφέρει το Ελιζέ για την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Μακρόν και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τρίτη.

Ο Γάλλος πρόεδρος συνέχισε να πιέζει για μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 21 ημερών στον Λίβανο για να επιτευχθεί μια διπλωματική διευθέτηση, την οποία αποκάλεσε «τη μόνη που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ασφαλείας του Ισραήλ».

Στην ισραηλινή ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο Νετανιάχου απέρριψε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, και είπε ότι θα συμφωνούσε μόνο σε μια συμφωνία στην οποία όλες οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ θα απωθούνταν από μια ουδέτερη ζώνη στα σύνορα του Ισραήλ.

Ο Μακρόν «εξέφρασε επίσης την αγανάκτησή του μετά τον τραυματισμό πολλών μελών των ειρηνευτικών δυνάμεων από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Νακούρα και προέτρεψε το Ισραήλ να βάλει τέλος σε αυτή την αδικαιολόγητη στόχευση».

Το Ισραήλ συνεχίζει να καλεί τις δυνάμεις της UNIFIL να εγκαταλείψουν τις περιοχές μάχης για τη δική τους προστασία.

Ο Μακρόν ζήτησε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για να απομακρυνθούν όλοι οι όμηροι και να επιτραπεί η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας, αναφέρει το Ελιζέ. Εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη βία των εποίκων και την κατασκευή νέων οικισμών.

