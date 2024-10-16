Λογαριασμός
Το «σχέδιο νίκης» του Ζελένσκι ωθεί το ΝΑΤΟ σε άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία, λέει η Ζαχάροβα

Υπενθυμίζεται ότι σε ομιλία του ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να λάβουν επείγοντα μέτρα για να ενισχύσουν το Κίεβο

Μαρία Ζαχάροβα Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Το «σχέδιο νίκης» του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ωθεί το ΝΑΤΟ σε άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα ανέφερε ότι το σχέδιο που παρουσίασε ο Ζελένσκι στην ουκρανική Βουλή θα οδηγήσει σε καταστροφή τον ουκρανικό λαό.

Στην ομιλία του, ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να λάβουν επείγοντα μέτρα για να ενισχύσουν το Κίεβο σε μια επισφαλή στιγμή σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση με τη Ρωσία το επόμενο έτος.

Το Κρεμλίνο είπε νωρίτερα ότι είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσει λεπτομερώς το σχέδιο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι το Κίεβο πρέπει να «συνέλθει» και να συνειδητοποιήσει τη ματαιότητα των πολιτικών που ακολουθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

