Η Ρωσία άρχισε να σχεδιάζει πυρηνοκίνητα υποβρύχια για να εξάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από την Αρκτική στην Ασία σε μια προσπάθεια να μειώσει τον χρόνο διαδρομής μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού (NSR), δήλωσε ανώτερος κρατικός αξιωματούχος.

Η Ρωσία ήδη χρησιμοποιεί πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά που είναι σε θέση να σπάνε τον Αρκτικό πάγο, για να ανοίγουν τον δρόμο για τέτοιου είδους μεταφορές μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού , η οποία εκτείνεται κατά μήκος των αρκτικών ακτών της Ρωσίας από το Μουρμάνσκ στα δυτικά έως τον Βερίγγειο Πορθμό στα ανατολικά, μια διαδρομή που η Μόσχα θεωρεί ως ταχύτερη εναλλακτική λύση στη διώρυγα του Σουέζ και σχεδιάζει να αναπτύξει.

Ωστόσο η Ρωσία υποφέρει από ελλείψεις πλοίων που μπορούν να σπάνε τον παχύ πάγο της Αρκτικής, που συνιστά εμπόδιο για το νέο έργο Arctic LNG 2 το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η μονάδα Arctic LNG 2 ξεκίνησε την παραγωγή του μεταφερόμενου δια θαλάσσης υγροποιημένου φυσικού αερίου τον περασμένο Δεκέμβριο. Όμως, παρόλο που τα πρώτα φορτία με το υπερψυγμένο αέριο στάλθηκαν στις αρχές Αυγούστου, αυτό δεν έχει ακόμη μεταβιβαστεί στους τελικούς αγοραστές.

Ο Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, ένας στενός συνεργάτης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και διευθυντής του ινστιτούτου Κουρτσάτοφ, ενός πρωτοπόρου πυρηνικού ερευνητικού κέντρου, παρουσίασε το έργο σε ένα βιομηχανικό συνέδριο στην Αγία Πετρούπολη την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της εκδήλωσης.

«Πρόκειται για τη δημιουργία μιας θεμελιωδώς νέας κατηγορίας πλοίων, ικανών να αποτελέσουν εναλλακτική λύση στα «παραδοσιακά» πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου, τα οποία σε συνθήκες Αρκτικής δεν είναι σε θέση να πλέουν όλο το χρόνο χωρίς συνοδεία παγοθραυστικών», αναφέρεται στην ιστοσελίδα Offshore Marintec Russia 2024.

Η ιστοσελίδα επικαλείται τον Κοβαλτσούκ ο οποίος είχε συνομιλίες στο Κρεμλίνο με τον Πούτιν στις 24 Σεπτεμβρίου και είπε στο συνέδριο: «Η κατασκευή υποβρύχιων πυρηνοκίνητων πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου συζητείται εδώ και πολύ καιρό, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τώρα εμείς (το Ινστιτούτο Κουρτσάτοφ) και η Gazprom έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε ένα τέτοιο, και το έργο αυτό θα προχωρήσει».

Το μέσο ενημέρωσης RBC αναφέρει ότι η ιδέα συνίσταται στο να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την ναυσιπλοΐα από τις 20 στις 12 ημέρες όπως και ότι τα υποβρύχια θα μπορούν να μεταφέρουν περίπου 180.000 τόνους LNG, σε αντιστοιχία με ένα συμβατικό πλοίο μεταφοράς φυσικού αερίου κλάσης πάγου Arc 7.

Τα σχεδιαζόμενα υποβρύχια θα έχουν μήκος 360 μέτρα και πλάτος που δεν θα υπερβαίνει τα 70 μέτρα, και θα τροφοδοτούνται από πυρηνικούς αντιδραστήρες RITM-200, τους οποίους η Ρωσία χρησιμοποιεί για την τροφοδοσία των νεότερων παγοθραυστικών της.

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες είναι ωστόσο επιφυλακτικοί όσον αφορά τη σκοπιμότητα του σχεδίου υποβρυχίων.

Ο Αλεξάντερ Νικίτιν, πρώην αξιωματικός του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος είναι πυρηνικός εμπειρογνώμονας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Διαφάνειας Bellona με έδρα το Βίλνιους, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει τις δυνατότητες να κατασκευάσει ένα τέτοιο υποβρύχιο.

Και θα χρειάζονταν επίσης πρόσθετα σκάφη εξυπηρέτησης και αποβάθρες καθώς και πληρώματα με ειδική εκπαίδευση, είπε.

«Η γνώμη μου είναι ότι ο κόσμος σκέφτεται και λέει "ίσως να πετύχει". Αλλά δεδομένης της κατάστασης, είναι απίθανο», είπε, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «μπλόφα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

