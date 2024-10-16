Πακιστάν: Οργή στη Λαχόρη με καταγγελίες για βιασμό μαθήτριας μέσα σε σχολείο

Οι υπεύθυνοι ενός λυκείου στη Λαχόρη του Πακιστάν διαβεβαίωσαν σήμερα ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι μια μαθήτρια βιάστηκε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως ανέφεραν τις προηγούμενες ημέρες ενημερωτικές ιστοσελίδες, με αποτέλεσμα ένα κύμα διαδηλώσεων διαμαρτυρίας στην πόλη.

Από προχθές Δευτέρα, εκατοντάδες μαθητές έχουν κινητοποιηθεί και κατέβηκαν στους δρόμους της Λαχόρης αφού πριν από πολλές ημέρες αναρτήθηκαν μηνύματα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης που ανέφεραν ότι μια μαθήτρια βιάστηκε στο υπόγειο ενός λυκείου θηλέων.

«Το συμβάν είναι ανύπαρκτο. Θα υπέβαλα παραίτηση, θα εγκατέλειπα αυτό το επάγγελμα και θα πήγαινα να διαμαρτυρηθώ στο πλευρό των μαθητών αν είχε συμβεί» είπε σήμερα ο Αρίφ Τσόντρι, ένας υπεύθυνος του λυκείου. Ένα άλλο στέλεχος του ίδιου ιδρύματος, ο Αγά Ταχίρ Ιτζάζ, προέτρεψε τους μαθητές «να μην πιστεύουν την παραπληροφόρηση».

#WATCH: Chief minister of Pakistan’s Punjab dismisses alleged Lahore college rape as “lie,” accusing ex-PM Imran Khan’s party of using it to incite students and create unrest in the province. https://t.co/kEagNR4K4o pic.twitter.com/7KhnHgcnkv — Arab News Pakistan (@arabnewspk) October 16, 2024

Το λύκειο έχει κλείσει μέχρι νεωτέρας.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν φύλακα ασφαλείας, το όνομα του οποίου αναφερόταν σε πολλά από τα μηνύματα, όμως τόνισε ότι δεν έχει εμφανιστεί κανένα θύμα και κατά συνέπεια είναι αδύνατον να διευκρινίσει αν και τι συνέβη.

Οι διαδηλωτές ανησυχούν για την παρενόχληση που δέχονται οι νεαρές κοπέλες στα σχολεία και ζητούν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Πακιστάν.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα από το εν λόγω λύκειο και επεκτάθηκαν χθες και σήμερα σε πολλά άλλα. Σημειώθηκαν επίσης συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και μαθητών.

Η Μαριάμ Σαρίφ, η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, προειδοποίησε ότι θα «τιμωρηθούν» όσοι έκαναν αναρτήσεις περί ομαδικού βιασμού στο σχολείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

