Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα, χαιρέτισε σήμερα την πρόταση του προέδρου της χώρας να ξεκινήσει απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χεζμπολάχ.

«Εκτιμήσαμε τη σημασία που απέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτό το ζήτημα και την ευθύνη που του αναλογούσε να αποφασίσει τη συνάντηση με τους Ισραηλινούς, καθώς καμία συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς διάλογο», δήλωσε σε λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, μετά τη συνάντησή του με τον Μαρωνίτη Πατριάρχη Μπεσάρα αλ-Ράι στη Βηρυτό.

«Κάθε πλευρά έχει το δικό της όραμα για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να ξεκινήσουν οι συναντήσεις», πρόσθεσε ο Αμερικανός διπλωμάτης.

«Όσον αφορά την παύση των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο, δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ έχει αποφασίσει να τα σταματήσει», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι «ο Λίβανος πρέπει να αποφασίσει εάν θα συναντήσει τους Ισραηλινούς υπό αυτές τις συνθήκες».

Ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν πρότεινε στις 9 Μαρτίου «ο Λίβανος και το Ισραήλ να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις υπό διεθνή αιγίδα», προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Επίσης, απηύθυνε έκκληση για «πλήρη εκεχειρία» με το Ισραήλ, την οποία θα ακολουθήσει παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας προς τον στρατό του Λιβάνου, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί στις ζώνες των συγκρούσεων και να «αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ».

Χθες Πέμπτη, κατά τη συνάντησή του με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, στη Βηρυτό, ο Πρόεδρος Αούν επανέλαβε την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε την Πέμπτη ότι η διεξαγωγή ενδεχόμενων «απευθείας διαπραγματεύσεων» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου εξαρτάται από το «πράσινο φως» της ισραηλινής πλευράς.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας, Γκιντεόν Σάαρ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στις 15 Μαρτίου ότι δεν προβλέπεται καμία απευθείας διαπραγμάτευση με τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ παρέσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν.

Το Ισραήλ απάντησε βομβαρδίζοντας μαζικά μεγάλα τμήματα του Λιβάνου και διεξάγοντας χερσαίες επιχειρήσεις στο νότο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι.

