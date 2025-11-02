Νέα αεροπορική επίθεση στην περιοχή της Γάζας εξαπέλυσε την κυριακή το Ισραήλ, με συνέπεια ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, στόχος της επίθεσης ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούσαν απειλή για το κράτος του Ισραήλ.

Όπως ανέφερε το Νοσοκομείο Al Ahli, το πλήγμα της ισραηλινής αεροπορίας ήταν κοντά στην αγορά της περιοχής Shejala, στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με πηγές από το Ισραήλ, η επιχείρηση της Κυριακής πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για την επίθεση που δέχτηκαν το Σάββατο στρατιώτες στη Γάζα, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο στο πλαίσιο της ειρηνευτικής δύναμης που προβλέπεται στη συμφωνία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.