Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε τον αναπληρωτή Τούρκο πρεσβευτή για επίπληξη την Παρασκευή, αφού η σημαία της της Τουρκίας κυμάτιζε μεσίστια στην πρεσβεία της στο Τελ Αβίβ για τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

«Το κράτος του Ισραήλ δεν θα ανεχθεί εκφράσεις πένθους για έναν δολοφόνο όπως ο Ισμαήλ Χανίγια», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κατς σε δήλωση.

I have instructed the Foreign Ministry officials to summon the Deputy Turkish Ambassador to Israel for a severe reprimand following the lowering of the Turkish flag to half-mast at the Turkish Embassy in Tel Aviv, in response to the elimination of Ismail Haniyeh, the leader of… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 2, 2024

Ο Χανίγια σκοτώθηκε στην Τεχεράνη λίγες ώρες αφότου παρέστη στην ορκωμοσία του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν. Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τον θάνατό του, αλλά το Ιράν και οι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, αποδίδουν τη δολοφονία στο Ισραήλ και ορκίστηκαν εκδίκηση.

Israeli Foreign Minister Israel Katz ordered to summon the Turkish deputy ambassador following the lowering of the flag at the Turkish embassy in Tel Aviv to half-mast: "If the embassy representatives want to mourn the arch-terrorist Haniyeh - they can go to Turkey and mourn… pic.twitter.com/2SXwJjIq8T — Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 2, 2024

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε την Παρασκευή 2 Αυγούστου ημέρα εθνικού πένθους για τον Χανίγια.

Στη δήλωσή του ο Κατς ανέφερε ότι ο Χανίγια ήταν ο ηγέτης της Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 Ισραηλινοί και ξένοι, ενώ 250 άνθρωποι απήχθησαν ως όμηροι.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Oncu Keceli, απαντώντας στα σχόλια του Κατς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, είπε: "Δεν μπορείτε να επιτύχετε ειρήνη σκοτώνοντας διαπραγματευτές, απειλώντας διπλωμάτες", σε μια προφανή αναφορά στη δολοφονία του Χανίγια.

Οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας έχουν αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, κατά τον οποίο έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 39.000 Παλαιστίνιοι.



Πηγή: skai.gr

