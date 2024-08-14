Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, ο ακροδεξιός έποικος Μπεζαλέλ Σμότριχ , ανακοίνωσε σήμερα την έγκριση του σχεδίου ανέγερσης νέου εβραϊκού οικισμού σε έκταση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης που έχει περιληφθεί στην Παγκόσμια Κληρονομιά της Unesco.

Ο Σμότριχ ανακοίνωσε στο Χ ότι το γραφείο του ολοκλήρωσε τις εργασίες και δημοσίευσε σχέδιο για τον νέο εβραϊκό οικισμό Ναχάλ Χελέτζ στο Γκους Ετζιόν, μπλοκ εβραϊκών οικισμών νότια της Ιερουσαλήμ.

Ο νέος οικισμός, η ανέγερση του οποίου εγκρίθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση τον Ιούνιο από κοινού με άλλους τέσσερις οικισμούς, βρίσκεται ανάμεσα στο Γκους Ετζιόν και την παλαιστινιακή πόλη της Βηθλεέμ.

«Καμία αντιισραηλινή και αντισιωνιστική απόφαση δεν θα σταματήσει την ανάπτυξη των οικισμών. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε κατά του επικίνδυνου σχεδίου της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους δημιουργώντας τετελεσμένα επί τόπου» , δηλώνει ο Σμότριχ. «Είναι η αποστολή της ζωής μου και θα την συνεχίσω για όσο μπορώ», είπε αψηφώντας το διεθνές δίκαιο βάσει του οποίου ο εποικισμός των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών είναι παράνομος.

«Ολοι θα πληρώσουμε το τίμημα»

Η ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση «Ειρήνη Τώρα» κατήγγειλε την έγκριση των σχεδίων εποικισμού εδαφών που έχουν κηρυχθεί δημόσιες εκτάσεις από τις ισραηλινές αρχές.

Το παλαιστινιακό χωριό Μπατίρ, τα σπίτια του οποίου συνορεύουν με τον μελλοντικό εβραϊκό οικισμό, σύμφωνα με την οργάνωση, είναι γνωστό για τις καλλιεργημένες πεζούλες, τα αμπέλια και τους ελαιώνες του και έχει περιληφθεί στην Παγκόσμια Κληρονομιά της Unesco.

«Νετανιάχου και Σμότριχ συνεχίζουν να προωθούν την ντε φάκτο προσάρτηση της Δυτικής Οχθης... όλοι θα πληρώσουμε το τίμημα», καταγγέλλει στην ανακοίνωσή της η οργάνωση «Ειρήνη Τώρα».

Η χρονιά 2023 σημαδεύτηκε από την ανέγερση αριθμού ρεκόρ εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη. Εκδόθηκε ο μεγαλύτερος εδώ και 30 χρόνια αριθμός αδειών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Οι ισραηλινές αρχές εξέδωσαν τον περασμένο χρόνο 12.349 άδειες ανέγερσης οικοδομών στη Δυτική Οχθη, σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ.

Ο εποικισμός της Δυτικής Οχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ υπηρετείται συστηματικά από όλες τις ισραηλινές κυβερνήσεις από το 1967 και αποτελεί απειλή για την λύση των δύο κρατών.

Τα ακροδεξιά κόμματα που στηρίζουν τον συνασπισμό του Μπενιαμίν Νετανιάχου ασκούν πιέσεις για την επιτάχυνση του εποικισμού.

Περί τους 490.000 εβραίοι έποικοι ζουν στην Δυτική Οχθη μαζί με τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στην Γάζα, η βία ανάμεσα σε Παλαιστίνιους από την μία πλευρά και τους εβραίους εποίκους από την άλλη κλιμακώνεται στην Δυτική Οχθη.

Τουλάχιστον 625 Παλαιστίνιοι και 18 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί στην Δυτική Οχθη, σύμφωνα με απολογισμό του AFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

