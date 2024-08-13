Εκπρόσωπος του νοσοκομείου Νάσερ της Χαν Γιούνις στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας δήλωσε στο AFP ότι ένα ισραηλινό πλήγμα σκότωσε δέκα μέλη της ίδιας οικογένειας στο ανατολικό τμήμα της πόλης, αφήνοντας μία επιζώσα: ένα κοριτσάκι τριών μηνών.

«Δέκα μέλη της οικογένειας Αμπού Χαγιά σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στο Αμπασάν, στην ανατολική Χαν Γιούνις», δήλωσε ο εκπρόσωπος που δεν κατανομάσθηκε.

«Δεν υπάρχει παρά μία επιζώσα, ένα μωρό. Το κοριτσάκι, που ονομάζεται Ριμ, είναι τριών μηνών», πρόσθεσε δίνοντας τα ονόματα των δύο γονιών που σκοτώθηκαν μαζί με τους πέντε γιους και τις τρεις κόρες τους.

Τυλιγμένο με ένα μαύρο πανί, με το πρόσωπο γεμάτο τραύματα από θραύσματα, το μωρό προκάλεσε μεγάλη φόρτιση στο προαύλιο του νοσοκομείου Νάσερ που πλέον αποτελεί τόπο συνάντησης των οικογενειών που αναζητούν αγνοούμενο ή έρχονται μεταφέροντας τραυματία ή νεκρό.«Αυτό το κοριτσάκι βγήκε από τα ερείπια. Ολόκληρη η οικογένειά της σκοτώθηκε. Και η μητέρα της. Ποιος θα την θηλάσει;», αναρωτιέται ο Ιμπραχίμ Μπαρμπάκ, κάτοικος του Χαν Γιούνις κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά του.

Οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών, αυτόπτες μάρτυρες και ιατρικές πηγές αναφέρουν για σήμερα νέες αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις του ισραηλινού πυροβολικού, πολλές από τις οποίες είναι φονικές, σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του AFP για σχολιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

