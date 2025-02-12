Γάζα: Ισραηλινό τελεσίγραφο με υποσημειώσεις

Σημαντικά ερωτηματικά αφήνει αναπάντητα το τελεσίγραφο προς τη Χαμάς, που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ζητώντας από την τρομοκρατική οργάνωση να απελευθερώσει «τους Ισραηλινούς ομήρους» έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Παρότι κατά την πολύωρη συνεδρίαση που προηγήθηκε πολλοί υπουργοί είχαν εκφράσει την άποψη ότι η ισραηλινή πλευρά θα πρέπει να συνταχθεί με την προτροπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να απαιτηθεί από τη Χαμάς να αφήσει ελεύθερους «όλους τους ομήρους», ο Βενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε να μην συγκεκριμενοποιήσει τον αριθμό των Ισραηλινών που κρατούνται στη Γάζα εδώ και ενάμιση χρόνο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχει περισσότερα περιθώρια ελιγμών της τελευταίας στιγμής.



Παράλληλα, όμως, τα ισραηλινά στρατεύματα που συνεχίζουν να παραμένουν σε διάφορα σημεία του θύλακα, αλλά και γύρω από αυτόν, βρίσκονται σε πολεμική ετοιμότητα και συνεχίζουν να ενισχύονται με έκτακτες κλήσεις εφέδρων. Έτσι, όλα δείχνουν ότι μόλις δοθεί η κατάλληλη εντολή, οι χερσαίες επιχειρήσεις θα αρχίσουν ξανά με τελικό σκοπό «την ολοκληρωτική εξολόθρευση της οργάνωσης», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο διάγγελμά του.



Από την άλλη, και η Χαμάς βρίσκεται ήδη σε πολεμική ετοιμότητα, απαγορεύοντας στα μέλη της να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα προηγμένης τεχνολογίας (smartphones) και να μετακινούνται ξανά, για λόγους ασφαλείας, με πολιτικά ρούχα – όπως ακριβώς συνέβαινε από την έναρξη των χερσαίων ισραηλινών επιχειρήσεων και μέχρι πρόσφατα. Ωστόσο, δηλώσεις αξιωματούχων του πολιτικού σκέλους της οργάνωσης, αλλά και μέσα ενημέρωσης φιλικά προς αυτήν, αφήνουν να εννοηθεί ότι τα προβλήματα που ανέκυψαν ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας θα μπορούσαν να επιλυθούν με την αύξηση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.



Μάλιστα, σε μία ύστατη προσπάθεια της Χαμάς να δείξει ότι είναι πρόθυμη να συνεχίζει να εφαρμόζει τη συμφωνία εκεχειρίας, άφησε να διαρρεύσει η πληροφορία ότι δύο 27χρονοι δίδυμοι Ισραηλινοί όμηροι είναι ζωντανοί, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν οι πιέσεις προς την ισραηλινή κυβέρνηση εκ μέρους των συγγενών των ομήρων.

Προσεκτικές κινήσεις τακτικής του βασιλιά Αμπντάλα

Ερωτηματικά, όμως, προκύπτουν και από τον απόηχο της χθεσινής κατ’ ιδίαν συνάντησης του προέδρου Τραμπ με τον βασιλιά Αμπντάλα Β' της Ιορδανίας. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε να τονίζει τις θετικές, κατά την άποψή του, πτυχές του αμφιλεγόμενου ‘σχεδίου ανοικοδόμησης και εκκένωσης’ της Γάζας, ο Ιορδανός μονάρχης, αφού βεβαίως χαρακτήρισε τον Τραμπ ως ‘άνθρωπο της ειρήνης’, προανήγγειλε την ανακοίνωση ενός ‘αραβικού’ εναλλακτικού σχεδίου – ιορδανικής και αιγυπτιακής εμπνεύσεως – που προβλέπει αφενός την ανοικοδόμηση της Γάζας, αφετέρου δεν προϋποθέτει τη μετακίνηση του πληθυσμού της. Μάλιστα, η εναλλακτική αυτή προσέγγιση της κατάστασης πρόκειται να συζητηθεί το ερχόμενο διάστημα με τη σαουδαραβική πολιτική ηγεσία, η οποία και εκείνη παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις γύρω από το ακανθώδες αυτό ζήτημα.



Με αυτόν τον τρόπο, η ιορδανική πλευρά φαίνεται πως ενδιαφέρεται να προσδώσει στον εαυτό της πρόσθετο χρόνο συντονισμού των κινήσεών της, σε συνεννόηση με το Κάιρο και το Ριάντ, προβαίνοντας σε εξαιρετικά προσεκτικές κινήσεις, προκειμένου να μην εκτεθεί σε αρνητική κριτική η, κατά παράδοση, φιλοδυτική πολιτική που εφαρμόζει το Παλάτι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο βασιλιάς Αμπντάλα δεσμεύθηκε να μεταφερθούν άμεσα σε νοσοκομεία της χώρας του 2.000 παιδιά από τη Γάζα που πάσχουν από καρκίνο, ενώ την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών, Άιμαν Σάφαντι, επανέλαβε και σήμερα το πρωί μιλώντας σε αραβικά μέσα ότι η κυβέρνηση του Αμμάν δεν πρόκειται να αποδεχθεί να μετακινηθούν οι κάτοικοι της Γάζας από τις εστίες τους.

