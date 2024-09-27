Δέκα συνδικάτα κατηγόρησαν το Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς εργατικού δικαίου με την αναστολή των μισθών και των επιδομάτων από περισσότερους από 200.000 Παλαιστίνιους εργάτες από τις 7 Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγορείται για «κατάφωρες» παραβιάσεις της σύμβασης προστασίας των μισθών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), οδηγώντας πολλούς Παλαιστίνιους σε ακραία φτώχεια.

Το ζήτημα αναδεικνύει σε ρεπορτάζ του ο Guardian, σύμφωνα με το οποίο εργαζόμενοι από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, που απασχολούνται στο Ισραήλ, δεν έλαβαν αμοιβή για εργασία μετά την επίθεση της Χαμάς.

Η επίθεση πυροδότησε μια ισραηλινή επίθεση στη Γάζα που έχει σκοτώσει περισσότερους από 41.000 Παλαιστίνιους και έχει ερημώσει μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Καταγγελία

Μια καταγγελία που κατατέθηκε την Παρασκευή αποσκοπεί στην ανάκτηση των μισθών των Παλαιστινίων εργατών που εργάζονταν στο παρελθόν στο Ισραήλ.

«200.000 εργαζόμενοι στη Δυτική Όχθη έχασαν τις δουλειές τους», δήλωσε ο Assaf Adiv, εκτελεστικός διευθυντής του Maan Workers Association, μιας ανεξάρτητης εργατικής οργάνωσης στο Ισραήλ. «Δεν έλαβαν καμία αποζημίωση και από τότε υποφέρουν από ακραία φτώχεια.

«Χιλιάδες εργαζόμενοι που κινδυνεύουν να εισέλθουν στο Ισραήλ χωρίς άδειες αντιμετωπίζουν καταστολή, ταπείνωση, ακόμη και θάνατο. Οι εργαζόμενοι είναι ένα σημαντικό κοινωνικό στρώμα στην παλαιστινιακή κοινωνία που είναι ειρηνικό και δεν συνδέεται με τη Χαμάς και ως εκ τούτου δεν πρέπει να τιμωρούνται».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΟΕ, ο μέσος ημερομίσθιος για τους Παλαιστίνιους εργάτες στο Ισραήλ ήταν 297,30 σέκελ (79 $), με μέσο εβδομαδιαίο μισθό που κυμαίνεται από 2.100-2.600 σέκελ (565-700 $).

Ανάκληση αδειών εργασίας

Το Ισραήλ ανακάλεσε άδειες εργασίας για περίπου 13.000 Παλαιστίνιους εργάτες από τη Λωρίδα της Γάζας αφήνοντας αυτούς τους εργαζόμενους με απλήρωτους μισθούς από τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Αυτοί οι μισθοί θα είχαν καταβληθεί κανονικά στις 9 Οκτωβρίου.

Σχεδόν 200.000 επιπλέον Παλαιστίνιοι εργάτες από τη Δυτική Όχθη που απασχολούνται στο Ισραήλ δεν έχουν επιτραπεί να εισέλθουν στο Ισραήλ και δεν έχουν λάβει ειδοποιήσεις απόλυσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο υποστηρίζει ότι τους οφείλουν μισθούς που προβλέπονται από τις συμβάσεις εργασίας τους για την προηγούμενη εργασία τους και τις επόμενες μήνες.

Τα συνδικάτα ισχυρίζονται ότι το Ισραήλ παραβιάζει τη σύμβαση της ΔΟΕ για την προστασία των μισθών, η οποία έχει επικυρωθεί από εκατό κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ το 1959.

Ανεργία

Μια έκθεση του Μαΐου από τη ΔΟΕ εκτιμά ότι, από τις 7 Οκτωβρίου, η ανεργία για τους Παλαιστίνιους βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. «Οι απώλειες οικονομικής παραγωγής σε όλη την Κατεχόμενη Παλαιστινιακή Επικράτεια υπολογίζονται σε σχεδόν 19 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ την ημέρα», ανέφερε.

«Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, επιστρέψαμε σπίτι κατά την αρχική φάση της σύγκρουσης. Από τότε, δεν έχουμε λάβει μισθούς ούτε βρήκαμε δουλειά», είπε στον Guardian ο Khaled Jamal Muhammad Karkash, ένας Παλαιστίνιος εργάτης. «Προσπαθούμε να βρούμε κάτι να κάνουμε για να καλύψουμε κάποιες από τις ανάγκες μας. Είμαι ο τροφοδότης της οικογένειάς μου. Κανείς άλλος δεν εργάζεται στο σπίτι».

Ένας άλλος Παλαιστίνιος εργάτης, ο Μαχμούντ Σαλχάμπ, εργαζόταν επίσης στο Ισραήλ, αλλά από τον περασμένο Οκτώβριο δεν του επέτρεψαν να επιστρέψει στη δουλειά.

«Είμαι ο κύριος τροφοδότης και έχω ένα τετραετές πτυχίο, αλλά δεν μπορώ να βρω δουλειά», είπε ο Salhab. «Από τον πρώτο πόλεμο, δούλευα μόνο τέσσερις ημέρες το μήνα, ίσα ίσα για να καλύψω τις βασικές ανάγκες όπως ψωμί και λάδι. Ήμουν αρραβωνιασμένος πριν τον πόλεμο, αλλά τώρα, δεν έχω τελειώσει το χτίσιμο του σπιτιού μου, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να παντρευτώ».

Περισσότερες από 500.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, επιδεινώνοντας ένα ήδη δεινό οικονομικό τοπίο για τους Παλαιστίνιους. Τον Μάρτιο, ο Μοχάμεντ Μουσταφά, ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός, ισχυρίστηκε ότι το ποσοστό ανεργίας ήταν στο 89%.

«Όταν επισκέφτηκα τη Δυτική Όχθη νωρίτερα φέτος, είδα την οικονομική εξαθλίωση που βιώνουν οι οικογένειες των Παλαιστινίων εργαζομένων που εργάζονταν στο Ισραήλ», δήλωσε ο Luc Triangle, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. «Όπως πάντα, οι εργαζόμενοι υφίστανται τα χειρότερα από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Μέσω αυτής της αναφοράς, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι καθυστερημένες αποδοχές θα καταβληθούν στους εργαζόμενους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.