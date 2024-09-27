Υψηλόβαθμος σύμβουλος του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις υπονοώντας ότι η Ουγγαρία θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση εάν δεν είχε αντισταθεί στη σοβιετική εισβολή του 1956 ενώ έκανε επίσης επικριτικά σχόλια για τις τωρινές προσπάθειες της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Ορμπάν, εθνικιστής που έγινε διάσημος το 1989 ζητώντας την απόσυρση των σοβιετικών στρατευμάτων από την Ουγγαρία, δήλωσε ότι οι «αμφίσημες» δηλώσεις του συμβούλου του ήταν ένα λάθος, ενώ ο ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης τις καταδίκασε ως «προδοτικές».

Ο Μπάλαζ Ορμπάν, πολιτικός σύμβουλος του Βίκτορ Ορμπάν, που δεν συγγενεύει με τον πρωθυπουργό, δήλωσε σε συνέντευξη στην ιστοσελίδα Mandiner αυτή την εβδομάδα ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενήργησε ανεύθυνα επιλέγοντας να αντισταθεί στη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, προκαλώντας έναν πόλεμο που έχει οδηγήσει σε πολλούς θανάτους.

«Αναλογιζόμενοι το 1956, πιθανόν δεν θα κάναμε αυτό που έκανε ο πρόεδρος Ζελένσκι πριν από 2,5 χρόνια, καθώς είναι ανεύθυνο, καθώς μπορούμε να δούμε ότι οδήγησε τη χώρα του σε έναν αμυντικό πόλεμο, πολλές ζωές χάθηκαν και εδάφη χάθηκαν», δήλωσε ο σύμβουλος.

«Να επαναλάβω, είναι το δικαίωμά τους και η κυρίαρχη απόφασή τους… αλλά αν μας είχαν ρωτήσει, δεν θα το συστήναμε αυτό, με βάση αυτό που συνέβη το 1956», πρόσθεσε.

Η αντισοβιετική εξέγερση της Ουγγαρίας το 1956 καταπνίγηκε βίαια από τον Κόκκινο Στρατό. Η επέτειος της επανάστασης, στις 23 Οκτωβρίου, είναι σημαντική εθνική επέτειος για τους Ούγγρους.

Μιλώντας σήμερα στο κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι σημαντικό να μιλά κανείς «πολύ προσεκτικά και πολύ ξεκάθαρα» για τόσο ευαίσθητα θέματα.

«Τώρα ο επικεφαλής πολιτικός μου σύμβουλος έκανε μια αμφίσημη δήλωση που είναι λανθασμένη, καθώς η κοινότητά μας στηρίζεται στη βάση της επανάστασης του 1956, προέρχεται από αυτήν», δήλωσε ο Ορμπάν, που έχει καταστήσει την εθνική κυριαρχία ακρογωνιαίο λίθο της διακυβέρνησής του.

Όπως και στο παρελθόν, η Ουγγαρία «πάντα θα υπερασπίζεται τον εαυτό της», πρόσθεσε.

«Σκανδαλώδη σχόλια»

Ο Ορμπάν έχει προκαλέσει τριγμούς στους συμμάχους της Ουγγαρίας στον ΝΑΤΟ διατηρώντας ισχυρές οικονομικές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ακόμα και μετά τη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Η Ουγγαρία, υπό τον Ορμπάν, έχει αρνηθεί να στείλει όπλα στην Ουκρανία.

Ο Μπάλαζ Ορμπάν δεν απάντησε στις ερωτήσεις που του έστειλε το Reuters μέσω email. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα του στο Facebook, δήλωσε ότι οι δηλώσεις του «παρερμηνεύθηκαν σκοπίμως» προσθέτοντας ότι «οι ήρωες του 1956 είναι εθνικοί ήρωες και η μνήμη τους είναι ιερή».

Αλλά τα σχόλιά του προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις στην αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης, με τον Πέτερ Μάγιαρ, το βασικό πρόσωπο της ουγγρικής αντιπολίτευσης, να δηλώνει μέσω Facebook ότι ο σύμβουλος του πρωθυπουργού «δεν έχει καμία θέση στον δημόσιο βίο μετά τα σκανδαλώδη και προδοτικά του σχόλια».

Ο Μάγιαρ δήλωσε ότι ο σύμβουλος «εξευτέλισε τη μνήμη χιλιάδων Ούγγρων που πολέμησαν για την ελευθερία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

