Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά του που θα κυκλοφορήσουν σε δύο εβδομάδες πως επιχείρησε να μεταπείσει τον πρίγκιπα Χάρι από το να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αποκάλυψη έρχεται στην προαναγγελία προδημοσίευσης αποσπασμάτων του βιβλίου με τίτλο ‘Unleashed’ στην Daily Mail.

Όπως ισχυρίζεται ο κ. Τζόνσον, αξιωματούχοι της Ντάουνινγκ Στριτ και του Παλατιού του Μπάκιγχαμ θεώρησαν πως θα ήταν καλή ιδέα αν ο τότε πρόσφατα εκλεγείς πρωθυπουργός μιλούσε με τον δούκα του Σάσεξ για την περίπτωση να μην εγκαταλείψει τα βασιλικά του καθήκοντα.

«Ήταν μια γελοία υπόθεση… όταν με έβαλαν να προσπαθήσω να πείσω τον Χάρι να μείνει. Κάτι σαν αντρική εμψυχωτικό κουβέντα. Εντελώς χαμένη υπόθεση», γράφει ο Μπόρις Τζόνσον.

Η συνάντηση πάντως έγινε τον Ιανουάριο του 2020 στο περιθώριο επενδυτικής διάσκεψης ΗΒ-Αφρικής στο Λονδίνο. Ήταν λίγες εβδομάδες μετά από την εκλογική νίκη του Τζόνσον και λίγες ώρες μετά από ομιλία του Χάρι με την οποία είχε εκφράσει τη λύπη του για την απόφαση ο ίδιος και η σύζυγός του να εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Η συνάντηση κράτησε περίπου 20 λεπτά. Ο Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με φίλο του, εξήρε τη δουλειά που έκανε το ζευγάρι στη Βρετανία και είπε ότι θα ήταν κρίμα να φύγουν από τη χώρα. Την επομένη ο Χάρι αναχώρησε για τον Καναδά όπου τον περίμεναν η Μέγκαν Μαρκλ και ο γιος τους Άρτσι.

Το βιβλίο του Μπόρις Τζόνσον θα κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου. Ο ίδιος έχει υποσχεθεί πως θα αποκαλύπτει τις απόψεις τους για τον τρόπο με τον οποίο υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία, το τι πιστεύει για τον Ρίσι Σούνακ και άλλες λεπτομέρειες για τον ταραχώδη πολιτικό βίο της χώρας πριν και μετά από το Brexit.

Σε ό,τι αφορά πάντως τους Σάσεξ, φίλος του σχολίασε πως ο Μπόρις Τζόνσον μπορεί να υλοποιήσει το Brexit, όχι όμως να αποτρέψει το Megxit.

Πηγή: skai.gr

