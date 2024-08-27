Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα από ισραηλινό πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA) μετέδωσε ότι ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σπίτι στον καταυλισμό που βρίσκεται στην περιοχή της Τουλκάρεμ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την αεροπορική επιδρομή στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί μετά την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, τις οποίες πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Έκτοτε, τουλάχιστον 646 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από πυρά είτε του ισραηλινού στρατού είτε εβραίων εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε παλαιστινιακά στοιχεία. Σε αυτό το διάστημα, τουλάχιστον 18 Ισραηλινοί – στρατιώτες και άμαχοι – έχουν βρει τον θάνατο σε παλαιστινιακές επιθέσεις στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με ισραηλινό απολογισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.