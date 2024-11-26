Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός προκειμένου να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες που πυροδοτήθηκαν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα.

Η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ κλιμακώθηκε τους τελευταίους δύο μήνες, όταν το Ισραήλ ξεκίνησε επίθεση εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης. Οι συνέπειες από τη σύγκρουση αυτή πολλές και μεγάλες. Διαβάστε μερικές από αυτές.

Θύματα

Τουλάχιστον 3.768 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο και 15.699 τραυματίστηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τις 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Τα στοιχεία δεν κάνουν διάκριση μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και αμάχων. Η συντριπτική πλειονότητα των απωλειών προκλήθηκε μετά την επίθεση του Ισραήλ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο αριθμός των νεκρών της Χεζμπολάχ δεν έχει γίνει γνωστός ακόμα. Η ομάδα είχε ανακοινώσει τον θάνατο περίπου 500 μαχητών της μέχρι το σημείο που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του τον Σεπτέμβριο, αλλά σταμάτησε να το κάνει έκτοτε.

Το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, λέει ότι η Χεζμπολάχ έχει χάσει συνολικά 2.450 μαχητές της.

Οι επιδρομές της Χεζμπολάχ έχουν σκοτώσει 45 πολίτες στο βόρειο Ισραήλ και στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Τουλάχιστον 73 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο βόρειο Ισραήλ, στα Υψίπεδα του Γκολάν και σε μάχες στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Καταστροφή

Στον Λίβανο, το κόστος των ζημιών στη στέγαση υπολογίζεται στα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, με περισσότερες από 99.000 κατοικίες να έχουν καταστραφεί μερικώς ή πλήρως, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Μόνο στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ, τα ισραηλινά χτυπήματα κατέστρεψαν τουλάχιστον 262 κτίρια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Beirut Urban Lab.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επίσης προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε χωριά και πόλεις στην κοιλάδα Μπεκάα και στο νότιο Λίβανο, περιοχές όπου κυριαρχεί η Χεζμπολάχ.

Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας υπολόγισε τη ζημιά στον τομέα της γεωργίας στα 124 εκατομμύρια δολάρια, με απώλειες άνω των 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λόγω της χαμένης συγκομιδής που προκλήθηκε από την καταστροφή των καλλιεργειών και των ζώων αλλά εξαιτίας τον εκτοπισμό πολλών αγροτών.

Στο Ισραήλ, οι ισραηλινές αρχές εκτιμούν ότι οι υλικές ζημιές ανέρχονται σε τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο σέκελ (273 εκατομμύρια δολάρια), με χιλιάδες σπίτια, αγροκτήματα και επιχειρήσεις να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί.

Το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών στο Ισραήλ έχει προκληθεί σε περιοχές που γειτνιάζουν με τα σύνορα του Λιβάνου, οι οποίες χτυπήθηκαν από ρουκέτες της Χεζμπολάχ.

Περίπου 55.000 στρέμματα δασοκομίας, πάρκων και ανοιχτών εκτάσεων στο βόρειο Ισραήλ και στα υψώματα του Γκολάν έχουν καεί από την έναρξη του πολέμου, λένε οι ισραηλινές αρχές.

Εκτοπισμένοι

Από τις 18 Νοεμβρίου, περισσότεροι από 886.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εντός του Λιβάνου, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Επίσης, πάνω από 540.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τον Λίβανο με προορισμό τη Συρία από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Στο Ισραήλ, περίπου 60.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στο βορρά.

Οικονομικές επιπτώσεις

Η Παγκόσμια Τράπεζα έδωσε μια προκαταρκτική εκτίμηση για ζημιές και απώλειες που αγγίζουν τα 8,5 δισ. δολάρια στον Λίβανο σε μια έκθεση της 14ης Νοεμβρίου. Το πραγματικό ΑΕΠ του Λιβάνου προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 5,7% το 2024, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις που υπήρχαν για ανάπτυξη 0,9% πριν από τη σύγκρουση.

Καθοδηγούμενος από την καταστροφή των καλλιεργειών και των ζώων και τον εκτοπισμό των αγροτών, ειδικά στις νότιες περιοχές, ο γεωργικός τομέας έχει δει απώλειες που ξεπερνούν το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια τους τελευταίους 12 μήνες. Ο τουρισμός και η φιλοξενία, οι βασικοί συνεισφέροντες στην οικονομία του Λιβάνου, έχουν πληγεί περισσότερο, με τις απώλειες να αγγίζουν το 1,1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Για το Ισραήλ, η σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ έχει επιδεινώσει τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στη Γάζα, επιβαρύνοντας τα δημόσια οικονομικά.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει αυξηθεί στο 8% περίπου του ΑΕΠ, ωθώντας και τους τρεις μεγάλους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να υποβαθμίσουν την αξιολόγηση του Ισραήλ φέτος.

Η σύγκρουση έχει επίσης επιδεινώσει τις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η κεντρική τράπεζα διατήρησε υψηλά επιτόκια για να περιορίσει τον πληθωρισμό, διατηρώντας τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων σε υψηλά επίπεδα και προσθέτοντας περαιτέρω πίεση στα νοικοκυριά.

Η οικονομία του Ισραήλ το γ΄τρίμηνο ανέκαμψε κάπως από το αδύναμο β' τρίμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της κυβέρνησης.

