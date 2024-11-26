Υπό κράτηση βρίσκονται οκτώ μέλη του προσωπικού του hostel στο Λάος μετά τον θάνατο έξι τουριστών από φερόμενη δηλητηρίαση από μεθανόλη την περασμένη εβδομάδα, όπως μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των ατόμων που κρατούνται περιλαμβάνονται εργαζόμενοι και διευθυντικά στελέχη του hostel στην πόλη Vang Vieng, όπου είχαν μείνει αρκετοί από τους τουρίστες που πέθαναν αργότερα.

Δεν είναι σαφές πόσοι άλλοι άνθρωποι αρρώστησαν και η έρευνα για τους θανάτους συνεχίζεται.

Οι ιδιοκτήτες του ξενώνα, ο οποίος είναι πλέον κλειστός, έχουν αρνηθεί ότι σέρβιραν παράνομο αλκοόλ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία προχώρησε στην κράτηση προσωπικού από το hostel. Ο διευθυντής ήταν μεταξύ πολλών ατόμων που ανακρίθηκαν από την αστυνομία την περασμένη εβδομάδα.

Νωρίτερα είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι οι 19-χρονες από την Αυστραλία ήταν οι μόνοι άνθρωποι που έμεναν στο hostel που αδιαθέτησαν αφού ήπιαν δωρεάν σφηνάκια πριν βγουν το βράδυ.

Οι δυο τους πέθαναν μέρες αργότερα - αφού εισήχθησαν σε νοσοκομείο στη γειτονική Ταϊλάνδη. Ήταν οι πρώτοι θάνατοι που υποπτεύονταν ότι προκλήθηκαν από μεθανόλη - μια τοξική, χωρίς γεύση και άχρωμη ουσία που συνήθως προστίθεται στο αλκοολούχο αλκοόλ.

Δύο Δανέζες και ένας 57χρονος Αμερικανός, που διέμεναν επίσης στο hostel πέθαναν περίπου την ίδια ώρα.

Οι δύο νεαρές Δανές - 20 και 21 ετών - βρέθηκαν αναίσθητες στο κρεβάτι του ξενώνα τους στις 13 Νοεμβρίου.

Ήταν την ίδια μέρα που οι Αυστραλές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αφού βγήκαν σε ένα μπαρ στην πόλη το προηγούμενο βράδυ, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Βιεντιάν, αλλά πέθαναν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ιατρική ομάδα είπε ότι η αιτία θανάτου ήταν η ξαφνική καρδιακή ανεπάρκεια.

Επίσης, στις 13 Νοεμβρίου, το προσωπικό του ξενώνα παρατήρησε ότι ο Αμερικανός τουρίστας -δεν είχε βγει από το δωμάτιό του.

Όταν πήγαν να τον ελέγξουν, τον εντόπισαν νεκρό στο κρεβάτι, με πολλά άδεια ποτήρια ποτών κοντά. Δεν υπήρχαν μώλωπες ή τραύματα στο σώμα του, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μια 28χρονη δικηγόρος από το Λονδίνο, πέθανε επίσης αφότου πιστεύεται ότι είχε καταπιεί μεθανόλη ενώ διέμενε στην περιοχή Vang Vieng.

Οι θάνατοι των τουριστών έχουν ρίξει τα φώτα της δημοσιότητας στη δημοφιλή πόλη και τρομάζουν τους τουρίστες, ιδιαίτερα τις γυναίκες, καθώς πέντε από τους έξι που έχασαν τη ζωή τους ήταν γυναίκες ταξιδιώτες.

Κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Ζηλανδίας, της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες τους για την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στο Λάος.

Η δηλητηρίαση από μεθανόλη είναι η πιο διαδεδομένη στην Ασία, επηρεάζοντας κυρίως φτωχότερες κοινότητες και μέρη.

Η Australian Broadcasting Corporation (ABC) ανέφερε την Τρίτη ότι ένας άλλος Αυστραλός, διπλής υπηκοότητας, μπορεί επίσης να αρρώστησε από δηλητηρίαση από μεθανόλη.

Ένας Νεοζηλανδός που είχε αρρωστήσει από φερόμενη δηλητηρίαση από μεθανόλη στη χώρα επέστρεψε τώρα στο σπίτι του, επιβεβαίωσαν οι Αρχές.

