Τα ιορδανικά στρατιωτικά αεροσκάφη έριξαν την Τρίτη για πρώτη φορά μετά από πέντε μήνες βοήθεια στη βόρεια Γάζα για να βοηθήσουν στην ανακούφιση μιας δεινής ανθρωπιστικής κατάστασης στον θύλακα, δήλωσε επίσημη πηγή.

Δύο αεροσκάφη C-130 που ανήκαν στην ιορδανική αεροπορία έριξαν το φορτίο που περιείχε σχεδόν επτά τόνους τροφής και βασικής βοήθειας σε περιοχές που οι υπηρεσίες του ΟΗΕ εντόπισαν ότι είχαν μεγαλύτερη ανάγκη λόγω πείνας, είπε η πηγή στο Reuters.

