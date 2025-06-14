Λογαριασμός
Η φον ντερ Λάιεν καλεί σε «αυτοσυγκράτηση» έπειτα από συνδιάλεξή της με τον πρόεδρο του Ισραήλ Χέρτσογκ

«Επαναβεβαίωσα το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται και να προστατεύει τον λαό του», σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν και πρώην υπουργός Άμυνας της Γερμανίας

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ σχετικά με την κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση από «όλες τις πλευρές».

«Επαναβεβαίωσα το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται και να προστατεύει τον λαό του», σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν και πρώην υπουργός Άμυνας της Γερμανίας μέσω X.

«Ταυτόχρονα, η διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας είναι ζωτικής σημασίας», πρόσθεσε η κυρία φον ντερ Λάιεν.

