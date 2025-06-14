Λογαριασμός
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Τραμπ: Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει στην αποτροπή της κλιμάκωσης

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν η μόνη βιώσιμη λύση για την εκτόνωση της σύγκρουσης 

Ερντογάν_Τραμπ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ντόναλντ Τραμπ πως η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο της για την αποτροπή μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν η μόνη βιώσιμη λύση για την εκτόνωση της σύγκρουσης και την αποφυγή μιας ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Ντόναλντ Τραμπ Μέση Ανατολή
