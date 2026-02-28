Το Ισραήλ εξαπέλυσε το πρωί του Σαββάτου προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Τεχεράνη. Στο Ισραήλ σήμαναν σειρήνες με τον Κατς να κηρύσσει κατάσταση συναγερμού, ενώ έκλεισε ο ισραηλινός εναέριος χώρος. Ο Κατς δήλωσε ότι οι επιδρομές αποσκοπούν στην «εξάλειψη των απειλών για το Κράτος του Ισραήλ».

Πυκνός καπνός υψώνεται από το κέντρο της Τεχεράνης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ISNA.

Το πρακτορείο FARS από την πλευρά του μετέδωσε ότι πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Ισραηλινά και αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ. Ένας από τους στόχους είναι ένα ιρανικά κυβερνητικά κτίρια και το αεροδρόμιο της ιρανικής πρωτεύουσας. Ισραηλινές πηγές αναφέρουν επίσης ότι οι επιθέσεις στοχεύουν τοποθεσίες από τις οποίες το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ.

Ένα από τα πλήγματα σημειώθηκε κοντά στα γραφεία του Ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ έχει μεταφερθεί εκτός Τεχεράνης σε ασφαλή τοποθεσία.

בדקות האחרונות הושמעו אזעקות בכל רחבי המדינה, והופצה הנחייה מקדימה של פיקוד העורף, ישירות לטלפונים הניידים, המורה על הימצאות בסמיכות למרחב מוגן.



מדובר בהתרעה יזומה שמטרתה לדרוך את הציבור לאפשרות של ירי טילים לשטחנו.



צה״ל מדגיש כי נכון לעכשיו אין צורך לשהות בתוך מרחבים מוגנים. — Israeli Air Force (@IAFsite) February 28, 2026

