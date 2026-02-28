Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα με πρωταγωνιστή το πρώην «αφεντικό» του WWE (εταιρεία διοργάνωσης αγώνων κατς στις ΗΠΑ) Βινς Μακμάν.

Ο 80χρονος πλέον Μακμάν ενεπλάκη σε τροχαίο στο Κονέκτικατ, κοντά στην έδρα της εταιρείας του. Η πολυτελής Bentley που οδηγούσε, ενώ είχε αναπτύξει ταχύτητα, συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Ο Μακμάν, ούτε ο άλλος οδηγός, δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Εθεάθη έξω από το αυτοκίνητο να συνομιλεί με τις αρχές, αν και το όχημά του υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές. Στο βίντεο ο 80χρονος φαίνεται ζαλισμένος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.