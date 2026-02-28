Λογαριασμός
Τρομακτικό τροχαίο για το πρώην «αφεντικό» του WWE - Δείτε βίντεο

Ο 80χρονος Μακμάν ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο Κονέκτικατ, κοντά στην έδρα της εταιρείας του - Η πολυτελής Bentley που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο όχημα

WWE

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα με πρωταγωνιστή το πρώην «αφεντικό» του WWE (εταιρεία διοργάνωσης αγώνων κατς στις ΗΠΑ) Βινς Μακμάν. 

Ο 80χρονος πλέον Μακμάν ενεπλάκη σε τροχαίο στο Κονέκτικατ, κοντά στην έδρα της εταιρείας του. Η πολυτελής Bentley που οδηγούσε, ενώ είχε αναπτύξει ταχύτητα, συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Ο Μακμάν, ούτε ο άλλος οδηγός, δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Εθεάθη έξω από το αυτοκίνητο να συνομιλεί με τις αρχές, αν και το όχημά του υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές. Στο βίντεο ο 80χρονος φαίνεται ζαλισμένος. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΗΠΑ Τροχαίο ατύχημα
