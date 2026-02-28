Σαράντα χρόνια μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού Ούλωφ Πάλμε σε δρόμο της Στοκχόλμης, η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη και οι Σουηδοί εξακολουθούν να αναρωτιούνται αν ήταν έργο ενός ενόπλου ή ήταν πολιτική δολοφονία.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ερευνητές έχουν στραφεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη με την ελπίδα να εντοπίσουν νέα στοιχεία και να πείσουν τις αρχές να ανοίξουν ξανά μια έρευνα που είχε διακοπεί το 2020.

Η ομάδα ενός podcast με την ονομασία Spår έχει αρχίσει να διερευνά τις βασικές θεωρίες σχετικά με τη δολοφονία, με μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε γι' αυτήν από σουηδικές και βελγικές εταιρείες λογισμικού.

«Πρόκειται για τη δολοφονία του ηγέτη μας, ενός δημοκρατικά εκλεγμένου πρωθυπουργού. Δεν μπορείς απλώς να κλείσεις την υπόθεση», δήλωσε ο Άντον Μπεργκ, συμπαρουσιαστής του podcast, το οποίο σκοπεύει να παρουσιάσει τα ευρήματα χρησιμοποιώντας σταδιακά την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μέχρι στιγμής, το Spår δεν έχει ανακοινώσει καμία σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση. Ωστόσο, επισημαίνοντας την ικανότητα των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης να βελτιώνονται, ο Μπεργκ δήλωσε: «Η ελπίδα μας είναι ότι αυτό το εργαλείο θα εξελιχθεί τόσο ώστε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε ξανά την έρευνα».

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλωφ Πάλμε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στο Βερολίνο στις 23 Φεβρουαρίου 1975

«Εκπληκτική καινοτομία»

Ο Πάλμε πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από κοντινή απόσταση καθώς επέστρεφε σπίτι του, με τη σύζυγο του Λίζμπετ, μετά από έξοδο στον κινηματογράφο στην κεντρική οδό Σβεαβέγγεν της Στοκχόλμης, στις 28 Φεβρουαρίου 1986. Η Λίζμπετ Πάλμε τραυματίστηκε ελαφρά από έναν δεύτερο πυροβολισμό. Το ζευγάρι δεν είχε μαζί του σωματοφύλακες.

Με τα χρόνια, η ευθύνη έχει αποδοθεί στις υπηρεσίες ασφαλείας της Νότιας Αφρικής της εποχής του απαρτχάιντ, στους Κούρδους μαχητές της ελευθερίας, ή στους ακροδεξιούς εξτρεμιστές εντός του σουηδικού κράτους, όπως αναφέρει το Reuters.

Διάφορες άλλες θεωρίες έχουν εξεταστεί, με κυριότερους ύποπτους τον Κρίστερ Πέτερσον (Christer Pettersson) ή τον Στιγκ Ένγκστρεμ (Stig Engström). Ωστόσο, καμία θεωρία δεν έχει αποδειχτεί επίσημα ως αληθινή. Οι εισαγγελείς έκλεισαν την υπόθεση το 2020. Μια επανεξέταση πέρυσι επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση θα παρέμενε κλειστή παρά την αθώωση των βασικών υπόπτων.

«Ουσιαστικά, ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουμε περισσότερα από όσα γνωρίζαμε την ημέρα της δολοφονίας», δήλωσε ο Γκούναρ Γουόλ, ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία για τη δολοφονία Πάλμε.

Σήμερα Σάββατο, στην 40ή επέτειο από τον θάνατο του Πάλμε, διαδηλωτές πρόκειται να υποβάλουν αίτηση στο κοινοβούλιο ζητώντας από τις αρχές να ανοίξουν ξανά την υπόθεση. Τέτοιες εκκλήσεις θα μπορούσαν να ενισχυθούν εάν οι ερευνητές μπορούσαν να αποδείξουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί πλέον να κάνει αυτό που δεκαετίες αστυνομικής εργασίας δεν κατάφεραν να πετύχουν.

Η μηχανή τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε για το podcast Spår «μιμείται» μια ομάδα ερευνητών για να διερευνήσει αποδεικτικά στοιχεία, να αξιολογήσει ευρήματα και να εντοπίσει κενά και σίγουρα μπορεί να το κάνει πολύ πιο γρήγορα.

Μπορεί να αναλύσει τα περίπου 30.000 δημόσια διαθέσιμα ψηφιακά έγγραφα της υπόθεσης σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Διαφορετικά, ολόκληροι οι φάκελοι της υπόθεσης - περίπου 500.000 σελίδες - θα χρειάζονταν μια δεκαετία μόνο για να διαβαστούν, λέει η αστυνομία.

Από τα δακτυλικά αποτυπώματα έως την ανάλυση DNA, η εγκληματολογική τεχνολογία έχει αναδιαμορφώσει τις ποινικές έρευνες. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, λένε οι ειδικοί.

Το 2018, η ανάλυση DNA με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης βοήθησε την αστυνομία του Λος Άντζελες να συλλάβει τον Τζόζεφ ΝτεΆντζελο, γνωστό ως ο δολοφόνος του Γκόλντεν Στέιτ, ο οποίος είχε δολοφονήσει 13 άτομα και είχε βιάσει τουλάχιστον 50 άτομα πολλά χρόνια νωρίτερα.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια εκπληκτική καινοτομία», δήλωσε η Λένα Κλάσεν, πρώην επικεφαλής του Εθνικού Εγκληματολογικού Κέντρου της Σουηδίας και νυν Επίκουρη Καθηγήτρια Ψηφιακής Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Linkoping.

«Θα αλλάξει τον τρόπο που εργαζόμαστε με τους υπολογιστές. Είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο και σημαντικό», είπε.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Χαβιέρ Πέρεζ Ντε Κουεγιάρ, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης στις 15 Μαρτίου 1986. Στο κέντρο, το φέρετρο με τα λείψανα του Ούλοφ Πάλμε. Στην εξέδρα, η σουηδική εθνική σημαία και μαύρες σημαίες του Σοσιαλιστικού Κόμματος και των σοσιαλιστικών συνδικάτων

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να παράσχει απαντήσεις;

Η σουηδική αστυνομία αρνήθηκε να αποκαλύψει εάν χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη στην υπόθεση Πάλμε, η οποία δεν θα ανοίξει ξανά εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, όπως μια αξιόπιστη έρευνα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύλληψη και καταδίκη κάποιου ή κάποιων.

Ωστόσο, παρά την ισχύ της στην επεξεργασία δεδομένων, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δυσκολευτεί να βρει τον δολοφόνο του Πάλμε.

«Τα αρχεία της υπόθεσης είναι συχνά επεξεργασμένα σε μεγάλο βαθμό και η απόκτηση πρόσβασης σε αστυνομικά αρχεία απαιτεί χρόνο, καθώς δημοσιεύονται μόνο περίπου 1.000 σελίδες ετησίως. Με αυτόν τον ρυθμό, θα χρειαστούν εκατοντάδες χρόνια για να μπορέσουμε να εξετάσουμε όλες τις πληροφορίες», δήλωσε ο Σάιμον Λάντελ, μέλος της ομάδας ερευνητών.

Παρά τα προβλήματα αυτά, «στόχος μας είναι να εξιχνιάσουμε τη δολοφονία», είπε ο Λάντελ.

Δεν υπάρχει επίσης καμία εγγύηση ότι τα στοιχεία που απαιτούνται για την επίλυση της υπόθεσης Πάλμε υπάρχουν. Τρεις δημόσιες επιτροπές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αστυνομία απέτυχε στην αρχική έρευνα. Χάθηκαν έγγραφα και δεν διεκπεραιώθηκαν οι έρευνες.

«Δεν υπάρχει καμιά τεχνική που να μπορεί να επαναφέρει πληροφορίες που δεν υπάρχουν και αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος», δήλωσε ο Λέναρτ Γκούνε, Διευθυντής της Σουηδικής Εισαγγελικής Αρχής.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις έρευνες συνοδεύεται επίσης από ορισμένες ανησυχίες. Η υπόθεση του Γκόλντεν Στέιτ προκάλεσε έντονη συζήτηση σχετικά με την «παραβίαση της ιδιωτικότητας», αφού εκατομμύρια άνθρωποι υποβλήθηκαν σε σάρωση DNA χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Το 2025, η Σουηδία πρότεινε έναν νόμο που θα επιτρέπει στην αστυνομία να χρησιμοποιεί την αναγνώριση προσώπου σε πραγματικό χρόνο, με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, ως εργαλείο για την καταπολέμηση του εγκλήματος των συμμοριών, αλλά η χρήση της θα είναι περιορισμένη λόγω ανησυχιών σχετικά με την πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

