«Ετοιμαζόμαστε για αντίποινα, η απάντηση θα είναι συντριπτική» προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters, μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα το Σάββατο.

Ένα από τα πλήγματα σημειώθηκε κοντά στα γραφεία του Ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεΐ έχει μεταφερθεί εκτός Τεχεράνης σε ασφαλή τοποθεσία. Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας επισήμανε ότι «όλο το ιρανικό καθεστώς ήταν στόχος, συμπεριλαμβανομένου του Χαμενεΐ», προσθέτοντας ότι το Ιράν «εξεπλάγη πολύ από την ημερήσια επιδρομή».

Η επιχείρηση περιλαμβάνει μεγάλης έκτασης χτυπήματα από τον αέρα και τη θάλασσα.

Ένας από τους στόχους είναι ένα ιρανικά κυβερνητικά κτίρια και το αεροδρόμιο της ιρανικής πρωτεύουσας. Ισραηλινές πηγές αναφέρουν επίσης ότι οι επιθέσεις στοχεύουν τοποθεσίες από τις οποίες το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ.

