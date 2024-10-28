Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε στην τελική ψηφοφορία με 92 υπέρ και 10 κατά δύο νομοσχέδια για την παρεμπόδιση της δραστηριότητας σε περιοχές υπό τον ισραηλινό έλεγχο της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNWRA), η οποία εξυπηρετεί Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Το πρώτο νομοσχέδιο αναφέρει ότι η UNWRA δεν θα «λειτουργεί πλέον κανένα ίδρυμα, δεν θα παρέχει καμία υπηρεσία ή θα διεξάγει οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στο Ισραήλ.

Το δεύτερο νομοσχέδιο αναφέρει ότι η συνθήκη μεταξύ του Ισραήλ και της UNWRA, που υπογράφηκε μετά τον πόλεμο των έξι ημερών το 1967, θα λήξει εντός επτά ημερών από την ψήφιση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Κνεσέτ. Επίσης, καμία ισραηλινή κυβερνητική υπηρεσία ή εκπρόσωπος δεν επιτρέπεται να επικοινωνήσει με την UNWRA ή με εκπρόσωπο της, αρχής γενομένης τρεις μήνες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Στο ίδιο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η ποινική διαδικασία για τη συμμετοχή υπαλλήλου της UNWRA σε τρομοκρατικές ενέργειες θα συνεχιστεί· και ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στην επιτροπή κάθε έξι μήνες σχετικά με την εφαρμογή του νομοσχεδίου.

ΗΠΑ: Αναντικατάστατος ο ρόλος της UNRWA

Οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές στο Ισραήλ ότι ανησυχούν βαθιά για το ενδεχόμενο να απαγορευτεί η δραστηριότητα της υπηρεσίας βοήθειας του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς διαδραματίζει αναντικατάστατο ρόλο στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε τη Δευτέρα.

Μιλώντας σε καθημερινή ενημέρωση, ο Μίλερ είπε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνει στους ανθρώπους στη Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του, και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα το δεχτεί αυτό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.