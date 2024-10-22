Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί ζήτησε σήμερα να κηρυχθεί προσωρινή εκεχειρία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι άμαχοι, καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα τις επιχειρήσεις του εκεί έχοντας αποκλείσει εντελώς την περιοχή.

Ο Λαζαρινί δήλωσε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έχει φτάσει σε φρικτό επίπεδο, με πτώματα παρατημένα στους δρόμους ή θαμμένα κάτω από τα ερείπια.

«Στη βόρεια Γάζα οι άνθρωποι απλώς περιμένουν να πεθάνουν», τόνισε σε ανακοίνωσή του στο Χ. «Νιώθουν εγκαταλειμμένοι, απελπισμένοι και μόνοι».

«Ζητώ άμεση εκεχειρία, ακόμη και για μερικές ώρες, ώστε να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση των οικογενειών που επιθυμούν να φύγουν από την περιοχή και να πάνε σε πιο ασφαλείς τοποθεσίες», πρόσθεσε ο Λαζαρινί.

Η έκκλησή του γίνεται την ώρα που ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται στο Ισραήλ με στόχο να αναβιώσει τις προσπάθειες για κήρυξη εκεχειρίας στη Γάζα μετά τον θάνατο του επικεφαλής της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ πριν σχεδόν μία εβδομάδα.

Η Ουάσινγκτον έχει ζητήσει από το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο στη βόρεια Γάζα περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας, με το Ισραήλ να απαντά ότι έχει επιτρέψει να περάσουν πολλά φορτηγά με βοήθεια και ότι διευκολύνει τις από αέρος ρίψεις βοήθειας.

Όμως Παλαιστίνιοι υγειονομικοί καταγγέλλουν ότι δεν έχει φτάσει σε αυτούς βοήθεια και τονίζουν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετική δύσκολη. Σήμερα δήλωσαν ότι περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί και η υπηρεσία πολιτικής προστασίας δήλωσαν ότι δεκάδες πτώματα ανθρώπων που σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά είναι σκορπισμένα στους δρόμους ή βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σε αυτούς λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων, πρόσθεσαν.

«Πολλοί τραυματίες πέθαναν μπροστά στα μάτια μας και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για αυτούς», δήλωσε ο Μούνιρ αλ Μπουρς διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Γάζας, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

«Στα νοσοκομεία έχουν τελειώσει τα φέρετρα για την προετοιμασία των νεκρών και ζητάνε από τους ανθρώπους να δωρίσουν όποιο ύφασμα έχουν στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός, που ξεκίνησε επιχείρηση εναντίον της Χαμάς στη Τζαμπάλια νωρίτερα αυτόν τον μήνα, επεσήμανε ότι απομακρύνει αμάχους μέσω των προκαθορισμένων οδών και έχει εντοπίσει δεκάδες μαχητές που κρύβονταν μεταξύ των πολιτών που κατευθύνονταν προς νότο.

Ισραηλινά drones πέταγαν πάνω από τη Μπέιτ Λαχία ζητώντας από τους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν από διάφορες περιοχές της πόλης, η οποία βρίσκεται κοντά στη Τζαμπάλια.

Πολλοί Παλαιστίνιοι φοβούνται ότι η εκκένωση των πόλεων στο βόρειο τμήμα του θύλακα είναι μέρος του σχεδίου του Ισραήλ να απομακρύνει τους κατοίκους της περιοχής ώστε να δημιουργήσει εκεί ουδέτερη ζώνη που θα του επιτρέψει να ελέγχει τη Γάζα μετά τον πόλεμο.

Ο στρατός αρνείται ότι οι απομακρύνσεις αυτές είναι μέρος ευρύτερου σχεδίου, τονίζοντας ότι μετακινεί τους αμάχους για να τους ξεχωρίσει από τους μαχητές της Χαμάς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν εξάλλου ότι κατέστρεψαν τούνελ και άλλες υποδομές της Χαμάς στη Μπέιτ Λαχία, ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση και ο Ισλαμικός Τζιχάντ επεσήμαναν ότι επιτέθηκαν εναντίον του ισραηλινού στρατού με αντιαρματικές ρουκέτες και όλμους.

