Η κυβέρνηση της Βραζιλίας ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ και δεν θα διορίσει προσώρας κανέναν στη θέση αυτή, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματική πηγή, σε ένα νέο επεισόδιο των εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες που συνδέονται με τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο πρεσβευτής, ο Φρεντερίκο Μάιερ, είχε αρχικά ανακληθεί για διαβουλεύσεις με την κυβέρνησή του, μετά τη διπλωματική κρίση που ξέσπασε ανάμεσα στη Βραζιλία και στο Ισραήλ τον Φεβρουάριο σχετικά με την εν εξελίξει σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι προϋποθέσεις «προκειμένου να επιστρέψει στο Ισραήλ» δεν πληρούνται, δήλωσε σήμερα η διπλωματική πηγή.

Τον Φεβρουάριο, ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είχε προκαλέσει την οργή του Ισραήλ συγκρίνοντας την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα με την εξόντωση των Εβραίων από τους ναζί.

Είχε κηρυχθεί "ανεπιθύμητο πρόσωπο" ("persona non grata") από την Ιερουσαλήμ και ο πρεσβευτής Μάιερ είχε κληθεί για μια συνάντηση στο Γιαντ Βασέμ, μουσείο και αναμνηστικό χώρο αφιερωμένο στο Ολοκαύτωμα.

Ο Βραζιλιάνος διπλωμάτης ανακλήθηκε στη συνέχεια στη Βραζιλία για διαβουλεύσεις και ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Μπραζίλια είχε κληθεί με τη σειρά του από τον επικεφαλής της βραζιλιάνικης διπλωματίας.

Η βραζιλιάνικη διπλωματική πηγή εξήγησε σήμερα πως η «ταπεινωτική μεταχείριση που υπέστη» ο Μάιερ στο Γιαντ Βασέμ οδήγησε στην απόφαση για οριστική ανάκληση του πρεσβευτή.

Ο επιτετραμμένος Φάμπιο Φαρίας θα είναι αρμόδιος για την εκπροσώπηση της Βραζιλίας στο Τελ Αβίβ και ο Λούλα δεν θα διορίσει προς το παρόν νέο πρεσβευτή.

