Ισραήλ: Η επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να έχει τεράστιες συνέπειες και να βοηθήσει την εκλογή Τραμπ 

Η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να έχει τεράστιες συνέπειες για τη διεθνή οικονομία, και μπορεί να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να εκλεγεί, αναφέρει σε ανάλυσή του το Sky News.



Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφασίζει ακόμη πώς θα αντιδράσει για τη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν την 1η Οκτωβρίου, αλλά το σχέδιο καλύπτεται από απόλυτη μυστικότητα. Σε ομιλία του μέσω βίντεο το πρωί της Κυριακής, ο κ. Νετανιάχου προειδοποίησε τους υπουργούς του: «Μιλήστε λίγο, κάντε πολλά».

Το Ισραήλ επικεντρώνεται σε στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές

Ισραηλινές πηγές είπαν στο NBC ότι οι Ισραηλινοί επικεντρώνονται σε σχέδια να στοχοποιήσουν ιρανικές στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές. Μια επίθεση στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θεωρείται πλέον απίθανη.



Αλλά ένα χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, σενάριο που οι ΗΠΑ και οι χώρες του Κόλπου εξορκίζουν, θα μπορούσε να έχει τεράστιες επιπτώσεις, πολύ πέρα από την περιοχή της Μέσης Ανατολής - τόσο οικονομικές όσο και πολιτικές.



Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα αντεπιτεθεί χτυπώντας πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε όλο τον κόλπο, στα Εμιράτα, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου, μια δυνητικά καταστροφική για την παγκόσμια οικονομία.

Η επίθεση στο Ιράν μπορεί να βοηθήσει τον Τραμπ να εκλεγεί

Παράλληλα, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απότομη άνοδο των τιμών στις αντλίες των καυσίμων στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές, βοηθώντας ενδεχομένως τις πιθανότητες επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ - ένα αποτέλεσμα που ο κ. Νετανιάχου θα δεχόταν ευχαρίστως.



Προς το παρόν όμως, οι Ισραηλινοί έχουν βάλει τον κόσμο στη διαδικασία να μαντεύει πότε και πώς ακριβώς θα χτυπήσουν το Ιράν. Μπορούν επίσης να επιλέξουν μια λιγότερο προφανή επιλογή.



Το Ισραήλ πιστεύεται ότι έχει διεισδύσει βαθιά στα ιρανικά κυβερνητικά και διοικητικά κλιμάκια μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών. Μια επίθεση στις υποδομές ή στην κυβέρνηση της Τεχεράνης είναι πιθανή.

Η ανάπτυξη του THAAD μπορεί να δώσει ενδείξεις για το χρονοδιάγραμμα των πληγμάτων

Μια εξέλιξη μπορεί να δώσει ενδείξεις ως προς το χρονοδιάγραμμα. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν στο Ισραήλ άλλο ένα προηγμένο αντιπυραυλικό σύστημα, γνωστό ως THAAD.



Το αντιπυραυλικό σύστημα θα δώσει στο Ισραήλ σημαντικότατη πρόσθετη προστασία εάν το Ιράν αντεπιτεθεί ξανά. Αλλά η ανάπτυξή του μόλις ανακοινώθηκε, υποδηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ισραηλινή επιχείρηση μπορεί να αργήσει ακόμα λίγες μέρες.



Το THAAD απαιτεί 95 στρατιώτες ανά συστοιχία για να λειτουργήσει. Αυτό σημαίνει ότι Αμερικανοί στρατιώτες «πατάνε πόδι» στο έδαφος του Ισραήλ για πρώτη φορά σε αυτόν τον πόλεμο.



Και όσο απογοητευμένη κι αν είναι η κυβέρνηση Μπάιντεν με την κυβέρνηση Νετανιάχου σε μια σειρά από μέτωπα, στρατιωτικά συνεχίζει να συμπαραστέκεται στον σύμμαχό της.

Πηγή: skai.gr

