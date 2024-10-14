Το δικαστήριο του Βερολίνου καταδίκασε σήμερα σε δέκα χρόνια κάθειρξης έναν πρώην πράκτορα της Stasi για την δολοφονία ενός Πολωνού πυροσβέστη το 1974 στο Ανατολικό Βερολίνο όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει στο Δυτικό Βερολίνο.

Στο τέλος της ιστορικής αυτής δίκης, ο Μάρτιν Νάουμαν, 80 ετών, κρίθηκε ένοχος για δολοφονία του Τσέσλαβ Κούκουτσκα καθώς αυτός κατευθυνόταν προς το συνοριακό πέρασμα της Φρίντριχστράσε.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Νάουμαν πυροβόλησε στην πλάτη από κοντινή απόσταση τον Κούκουτσκα στις 29 Μαρτίου 1974, καθώς αυτός περπατούσε προς το τελευταίο φυλάκιο σε μια σειρά από θέσεις ελέγχου. Νωρίτερα, του είχαν πει ότι έχει άδεια να περάσει στο Δυτικό Βερολίνο.

Verdict expected in trial of former Stasi officer accused of 1974 Berlin shooting https://t.co/B5S2jGXQdC — The Guardian (@guardian) October 14, 2024

Ο Νάουμαν- με καταγωγή από τη Λειψία – έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες εναντίον του. Ήταν ένας από τους πρώτους πρώην αξιωματούχους της Ανατολικής Γερμανίας που κατηγορήθηκε για φόνο αντί για ανθρωποκτονία.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης 12 ετών, τονίζοντας το «ιδιαίτερα προδοτικό» χαρακτηριστικό της δολοφονίας του Πολωνού πολίτη.

Η αλήθεια γύρω από τον θάνατο του Κούκουτσκα δεν αποκαλύφθηκε ποτέ στην οικογένειά του. Αντίθετα, τα αποτεφρωμένα λείψανά του στάλθηκαν σε μια λάρνακα στη σύζυγό του, Εμίλια, εβδομάδες αργότερα, μετά την οποία κηδεύτηκε σε ιδιωτική τελετή από την οικογένειά του στη νότια Πολωνία.

