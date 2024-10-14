Ιρλανδία - Ισπανία: Προτρέπουν την ΕΕ να αναστείλει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με Ισραήλ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προέτρεψε τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναστείλουν τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών του μπλοκ με το Ισραήλ μετά τις ενέργειές του στη Γάζα και τον Λίβανο.



Τόσο η Ισπανία όσο και η Ιρλανδία διεξάγουν συνομιλίες με άλλα ευρωπαϊκά κράτη εδώ και μήνες σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, με επιχείρημα το ότι το Ισραήλ ενδέχεται να παραβιάζει τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν κατηγόρησε το Τελ Αβίβ ότι προσπαθεί να εμποδίσει τον κόσμο να δει τι κάνουν τα στρατεύματά του στον Λίβανο και τη Γάζα. Ερωτηθείς ποιος είναι ο στόχος του Ισραήλ με το να απαιτεί από τις ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών (UNIFIL) να εγκαταλείψουν τις βάσεις τους στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο κ. Μάρτιν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ουσιαστικά για να διώξει τα μάτια και τα αυτιά (της διεθνούς κοινότητας) από τον νότιο Λίβανο και να αφεθεί ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει».Οι δυνάμεις της UNIFIL δέχθηκαν επανειλημμένα επίθεση από το Ισραήλ την τελευταία εβδομάδα, σημείωσε.Ο κ. Μάρτιν είπε: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε να υπονομευτεί και να καταργηθεί το καθεστώς ή η αξιοπιστία ή οι δομές των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα των ειρηνευτικών δυνάμεών τους.Βλέπουμε τι συμβαίνει στη βόρεια Γάζα, για παράδειγμα, όσον αφορά την ανάγκη για μάτια και αυτιά στο έδαφος. Ο κόσμος δεν έχει πραγματικά καμία πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει στη Γάζα».Και διεμήνυσε: «Το Ισραήλ ουσιαστικά τώρα υπονομεύει (όχι μόνο) τα Ηνωμένα Έθνη και την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά τους ίδιους τους κανόνες που βασίζονται στη διεθνή τάξη, και πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω».

