EE - Ιράν: Κυρώσεις σε 7 άτομα και 7 οντότητες για μεταφορά ιρανικών πυραύλων και drones στη Ρωσία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα Δευτέρα περιοριστικά μέτρα κατά επτά ατόμων και επτά οντοτήτων μετά τις μεταφορές πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν στη Ρωσία. Η απόφαση αυτή ακολουθεί την υπόδειξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2024 σύμφωνα με την οποία εάν το Ιράν μεταφέρει βαλλιστικούς πυραύλους και σχετική τεχνολογία στη Ρωσία για χρήση κατά της Ουκρανίας, η ΕΕ θα είναι έτοιμη να απαντήσει γρήγορα, μεταξύ άλλων με νέα και σημαντικά περιοριστικά μέτρα.

Ο σημερινός χαρακτηρισμός περιλαμβάνει άτομα και οντότητες που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη και τη μεταφορά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV), πυραύλων και σχετικής τεχνολογίας στη Ρωσία για την υποστήριξη του επιθετικού της πολέμου κατά της Ουκρανίας και σε ένοπλες ομάδες και οντότητες που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι καταχωρίσεις περιλαμβάνουν τρεις ιρανικές αεροπορικές εταιρίες (Saha Airlines, Mahan Air και Iran Air) και δύο εταιρείες προμηθειών. Αυτές είναι αντίστοιχα υπεύθυνες για τη μεταφορά και την προμήθεια, μέσω διακρατικών δικτύων προμηθειών, UAV που κατασκευάζονται στο Ιράν και συναφών εξαρτημάτων και τεχνολογιών στη Ρωσία, που θα χρησιμοποιηθούν στον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Καταγράφηκαν επίσης δύο εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή προωθητικού που χρησιμοποιείται για την εκτόξευση πυραύλων.

Επιπλέον, το Συμβούλιο αποφάσισε να επιβάλει περιοριστικά μέτρα στον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας του Ιράν, Seyed Hamzeh Ghalandari, εξέχοντες αξιωματούχους της Δύναμης Qods του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC-QF), του Κεντρικού Στρατηγείου των Φρουρών της Επανάστασης Khatam al-Anbiya και του τμήματος Διαστήματος της Αεροπορικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και διευθυνόντων συμβούλων των εισηγμένων στην ΕΕ εταιρειών Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) και Aerospace Industries Organization (AIO).

Όσοι στοχοποιούνται θα υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση ταξιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η παροχή κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς όφελος φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που αναφέρονται στον κατάλογο.

Πηγή: skai.gr

