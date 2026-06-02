Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε την Τρίτη, 2 Ιουνίου, επενδυτικό πακέτο ύψους 13 δισ. σέκελ για την ενίσχυση των βόρειων περιοχών της χώρας, στα σύνορα με τον Λίβανο, με έμφαση στις υποδομές, τη στέγαση, την οχύρωση και την αντιμετώπιση της απειλής από τα drones.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu), κατά τη συνεδρίαση της κυβέρνησης μετά την έγκριση των εκτεταμένων σχεδίων για τον Βορρά, δήλωσε:

«Οι αποφάσεις που ενέκρινε σήμερα η κυβέρνηση είναι καθοριστικές για την ενίσχυση του βορρά. Μιλάμε για την περιοχή από τα σύνορα με τον Λίβανο και έως εννέα χιλιόμετρα νοτιότερα. Πρόκειται για μια περιοχή που έχει μεγάλη ανάγκη από ανάπτυξη και πλέον τη λαμβάνει, πρωτίστως μέσω της ενίσχυσης των κοινοτήτων, των υποδομών και της στέγασης, καθώς και μέσω ενός επιπλέον στοιχείου, της οχύρωσης.

Η οχύρωση αποτελεί συμπλήρωμα της ασφάλειας. Δεν είναι το μοναδικό συστατικό της, ούτε το θεμέλιό της, αλλά μια πρόσθετη συνιστώσα στην ευρύτερη μάχη που διεξάγουμε εναντίον της Χεζμπολάχ, και θα πετύχουμε.

Θα επιλύσουμε επίσης το πρόβλημα των drones. Τα καλύτερα μυαλά του λαού και του κράτους του Ισραήλ, καθώς και ειδικοί εκτός της χώρας, έχουν κινητοποιηθεί για αυτό το εθνικό εγχείρημα. Θα βρούμε λύση σε αυτό το πρόβλημα. Θα αποκαταστήσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και την ευημερία στον βορρά.

Οι άνθρωποι θα συρρεύσουν στον Βορρά. Επενδύουμε εδώ πολύ σημαντικά ποσά. Σήμερα εγκρίθηκαν πάνω από 13 δισεκατομμύρια σέκελ, επιπλέον των 7 δισεκατομμυρίων που έχουν ήδη διατεθεί. Συνολικά, δηλαδή, 20 δισεκατομμύρια σέκελ κατευθύνονται στις κοινότητες του βορρά, και δικαίως.

Όταν λέω ότι οι άνθρωποι θα έρθουν στον βορρά, είχα πει το ίδιο και για τον νότο. Τότε κάποιοι έλεγαν: “Αυτά είναι μόνο λόγια”. Σήμερα, ο νότος, που αντιμετώπιζε σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας, παρουσιάζει τεράστια ζήτηση, μεγάλη ανάπτυξη και σημαντική ευημερία. Και ακριβώς το ίδιο θα συμβεί και εδώ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.