Βίντεο: Επιβάτης σε πτήση για το Ντουμπάι κατέγραψε το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους κατά του Ισραήλ

Τη συγκλονιστική στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτοξεύουν ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ κατέγραψε επιβάτης που βρισκόταν σε πτήση για το Ντουμπάι.



Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν 200 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ κατά την επίθεση που εξαπολύθηκε την Τρίτη το βράδυ, ανάμεσά τους, για πρώτη φορά, και υπερηχητικούς πυραύλους, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση. Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, υποστήριξε πως «το 90%» των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν «πέτυχε τους στόχους τους».

Από τη δική του πλευρά, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε νωρίτερα πως το Ιράν εκτόξευσε περίπου 180 πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, προσθέτοντας πως οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν.

Τον Ιούνιο του 2023, το Ιράν αποκάλυψε υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς, που βάφτισε Φάταχ, τονίζοντας πως είναι ικανός να κινείται με ταχύτητα δεκαπενταπλάσια αυτής του ήχου.



