Το αεροσκάφος του προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έκανε κύκλους για ατελείωτες ώρες στους αιθέρες γύρω από τη μεξικανική πρωτεύουσα, εξαιτίας «τεχνικού προβλήματος» που ενέσκηψε, προτού τελικά επιστρέψει και προσγειωθεί στο αεροδρόμιο από είχε αναχωρήσει, ανακοίνωσαν οι βραζιλιάνικες αρχές.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) από το Φελίπε Άνχελες, ένα από τα δύο διεθνή αεροδρόμια της πρωτεύουσας του Μεξικού, προκειμένου να μεταφέρει πίσω στη Βραζιλία τον πρόεδρο Λούλα, που ήταν παρών στην τελετή ορκωμοσίας της μεξικανής νέας προέδρου, Κλαούδια Σέινμπαουμ, και τα άλλα μέλη της βραζιλιάνικης κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

Κατά την διάρκεια της πτήσης επιστροφής, το πλήρωμα του βραζιλιάνικου αεροσκάφους διαπίστωσε πως υπήρχε πρόβλημα κι «εφάρμοσε επιτυχώς διαδικασίες ασφαλείας για να το επιλύσει», γνωστοποίησε στον Τύπο ο ταξίαρχος της βραζιλιάνικης πολεμικής αεροπορίας Μαρσέλου Κάνιτς.

Οι πιλότοι έπρεπε «να καταναλώσουν την απαραίτητη ποσότητα καυσίμου» προτού το αεροπλάνο μπορέσει να προσγειωθεί με ασφάλεια, εξήγησε ο ταξίαρχος Κάνιτς.

AeroLula apresenta pane apos decolagem, e está neste momento dispensando o combustível, para que algo pior não ocorra... comentários pic.twitter.com/iMiWgzXAFQ — Elvio Fernandez (@79219Elvio) October 1, 2024

Σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου FlightAware, που παρακολουθεί την αεροπορική κίνηση σε πραγματικό χρόνο, το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 14:19 (τοπική ώρα· 23:19 ώρα Ελλάδας) και προσγειώθηκε στις 19:17 (04:17),

Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της πτήσης κάνοντας κύκλους σε ύψος 3.540 μέτρων, με ταχύτητα 467 χιλιομέτρων ανά ώρα.

AeroLula vai cair?



Avião do presidente Lula voa em círculos antes de retornar ao aeroporto da Cidade do México.



Vamos rezar pelo melhor para o Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/K8m7LvF7Fi — SandraSaray (@Saray_sandrac) October 1, 2024

Κατόπιν, κατευθύνθηκε πίσω στο αεροδρόμιο Φελίπε Άνχελες, προκειμένου το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες «να αλλάξουν αεροσκάφος και να επιστρέψουν στην Μπραζίλια», κατά την ίδια πηγή.

Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο ο αρχηγός του κράτους εικονίζεται καθώς αποβιβάζεται από το αεροπλάνο.\

«Ο πρόεδρος Λούλα και η αντιπροσωπεία προσγειώθηκαν με κάθε ασφάλεια έπειτα από το τεχνικό πρόβλημα στο αεροσκάφος», σημείωσε, χωρίς να εξηγήσει πόσο σοβαρό ήταν, ή ποιο ακριβώς ήταν, το «πρόβλημα» αυτό.

Το δικινητήριο Airbus A319 υπηρετεί 20 χρόνια, είχε αγοραστεί κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Λούλα το 2004 κι είχε αποκτήσει τότε το χαϊδευτικό «Aerolula».

Χρησιμοποιήθηκε επίσης από τους διαδόχους του στο κορυφαίο αξίωμα της χώρας (Τζίλμα Χουσέφ, Μισέλ Τέμερ, Ζαΐχ Μπολσονάρου).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

