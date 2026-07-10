Κυβερνητικοί κύκλοι στο Ισραήλ θέλουν να συμμετάσχουν στη νέα σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και να ανανεώσουν τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά περιμένουν το «πράσινο φως» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Το ρεπορτάζ, χωρίς πηγές, αναφέρει ότι αξιωματούχοι στο Τελ Αβίβ εκτιμούν ότι οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Ομοίως, η New York Post επικαλείται μια πηγή από το Τελ Αβίβ που λέει ότι το Ισραήλ ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε μελλοντικές επιθέσεις επιδιώκοντας γενικευμένη επανέναρξη του πολέμου.

«Είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε ξανά, αν χρειαστεί», φέρεται να είπε η ανώνυμη πηγή την Τετάρτη, πριν οι ΗΠΑ αρχίσουν να χτυπούν το Ιράν.

Η πηγή προσθέτει ότι ενώ το Ισραήλ «δεν είναι πρόθυμο να επιστρέψει στις ημέρες που οι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνουν σε καταφύγια», εντούτοις δεν θέλει και να «αγνοήσει τι συμβαίνει στο Ιράν».

«Έτσι, αν αυτό θα είναι το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσουμε, θα ανεχθούμε αυτή την κατάσταση (ιρανικά πλήγματα)».

Οι Ισραηλινοί ηγέτες φέρονται να αιφνιδιάστηκαν και να εξοργίστηκαν από την ειρηνευτική συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ με την Τεχεράνη, και ο Λευκός Οίκος τις τελευταίες εβδομάδες έχει επικρίνει ανοιχτά τις ισραηλινές τακτικές, κάτι σπάνιο για τους δύο στενούς συμμάχους.

Στο μεταξύ, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ μοιράστηκε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών του με τις ΗΠΑ σχετικά με πιθανό σχέδιο του Ιράν να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι λεπτομέρειες του φερόμενου σχεδίου δεν ήταν άμεσα σαφείς, ανέφερε το CNN.

Αξιωματούχοι που γνωρίζουν τον διάλογο μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν στο CNN ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ελέγξει την φερόμενη ιρανική συνωμοσία και υπέδειξαν ότι η προειδοποίηση του Τελ Αβίβ θα μπορούσε να θεωρηθεί εν μέρει ως μια προσπάθεια να επηρεαστεί η κυβέρνηση Τραμπ προς την οπτική του Ισραήλ για τον πόλεμο, καθώς η σχέση μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ έχει επηρεαστεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω διαφωνιών για το μέλλον του πολέμου, ανέφερε η Wall Street Journal.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.