Η ΕΕ εξετάζει ενιαία όρια ηλικίας για τα social media – Πιέσεις από Γαλλία, Ελλάδα και Δανία

Με τη στήριξη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην επιβολή περιορισμών για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους μπαίνουμε σε μια περίοδο συζητήσεων όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση τους, την ίδια στιγμή όπου αρκετές ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν ήδη με ταχύτατους ρυθμούς στη θέσπιση αντίστοιχων εθνικών μέτρων.



Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρούν ήδη σε περιορισμούς



Η Γαλλία σχεδιάζει να επιβάλει ηλικιακούς περιορισμούς έως τον Σεπτέμβριο, ενώ η Δανία και η Ελλάδα στοχεύουν στην υιοθέτηση σχετικών μέτρων μέχρι το τέλος του έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» ώστε οι χώρες να προχωρήσουν ανεξάρτητα από αυτή στις πρωτοβουλίες τους.

Ωστόσο, αρκετές κρίσιμες πτυχές μιας ενδεχόμενης ευρωπαϊκής πρότασης παραμένουν ασαφείς. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν οι Βρυξέλλες θα θεσπίσουν ένα ενιαίο ελάχιστο όριο ηλικίας για όλα τα κράτη-μέλη ή αν θα αφήσουν κάθε χώρα να καθορίσει τη δική της ηλικία πρόσβασης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πιο αποφασιστική δράση για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο έχει ενταθεί από το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανέδειξε το θέμα σε βασική προτεραιότητα της πολιτικής του ατζέντας.

Παράλληλα, η φον ντερ Λάιεν έχει δεχθεί πιέσεις από κυβερνήσεις, όπως της Ελλάδας, της Δανίας και της Ισπανίας, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει αυστηρότερα μέτρα για να περιοριστεί η πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Το εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας και τα κενά ασφαλείας



«Η πολιτική ηγεσία στο Παρίσι πιέζει για περισσότερη δράση», δήλωσε στο POLITICO αξιωματούχος κράτους-μέλους της ΕΕ, που συμμετέχει στενά στις σχετικές διαβουλεύσεις, εννοόντας τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Πριν μερικές εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε με ταχείες διαδικασίες μια τεχνική λύση για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών στο διαδίκτυο, ακριβώς πριν από την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο ζήτημα, την οποία είχε συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος.

Στη συνέχεια, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο εργαλείο εμφάνιζε κενά ασφαλείας. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα προβλήματα αυτά έχουν πλέον διορθωθεί και ότι το σύστημα έχει ενισχυθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, η εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκαθάρισε προς τη γαλλική κυβέρνηση, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ότι μπορεί να προχωρήσει στον καθορισμό της δικής της ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εθνικοί κανόνες δεν θα περιλαμβάνουν διατάξεις που παρεμβαίνουν στις εποπτικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Την ίδια στιγμή, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για θέματα τεχνολογίας, Χένα Βιρκούνεν, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θεωρεί πως οι απαγορεύσεις αποτελούν από μόνες τους τη λύση στο πρόβλημα.

«Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να καταστήσουμε το διαδίκτυο ασφαλές για όλους και ιδιαίτερα για τους ανηλίκους, καθώς το διαδικτυακό περιβάλλον αποτελεί πλέον πολύ σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς μας», είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος σε δημοσιογράφους.



Η Κομισιόν επιδιώκει να αποφύγει τον κατακερματισμό των κανόνων



Παρά τις επιφυλάξεις που υπάρχουν, οι συνεχείς πρωτοβουλίες πολλών κυβερνήσεων οδηγούν τις Βρυξέλλες στο συμπέρασμα ότι, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινηθεί συντονισμένα, κάθε κράτος-μέλος θα υιοθετήσει διαφορετικούς κανόνες, δημιουργώντας ένα κατακερματισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η Χένα Βιρκούνεν και οι συνεργάτες της φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ίσως αποτελέσει τον μοναδικό τρόπο για να αποφευχθεί η δημιουργία διαφορετικών καθεστώτων μεταξύ των κρατών-μελών.



«Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τον κατακερματισμό των εθνικών συστημάτων, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει νομική αβεβαιότητα ή να αποδυναμώσει την εφαρμογή της νομοθεσίας», δήλωσε στο POLITICO ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.