Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι οδεύει προς τη νίκη στις βουλευτικές εκλογές αλλά με μειωμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ η αντιπολίτευση βγαίνει ενισχυμένη, μετά την καταμέτρηση του 95% των ψήφων.

Οι αναλύσεις και τα έξιτ πολ προέβλεπαν συντριπτική νίκη του Μόντι και του κόμματός του, η προεκλογική εκστρατεία του οποίου προσήλκυσε τους ινδουιστές ψηφοφόρους που αποτελούν και την πλειοψηφία του πληθυσμού.

Όμως, για πρώτη φορά σε δέκα χρόνια, το Κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP) του Μόντι μπορεί να μην καταφέρει μόνο του να πάρει την πλειοψηφία και να χρειαστεί να στηριχθεί στους συμμάχους του συνασπισμού του, σύμφωνα με τα στοιχεία της εκλογικής επιτροπής.

Το Κογκρέσο, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, φαίνεται από την πλευρά του να είναι σε θέση να διπλασιάσει σχεδόν τον αριθμό των κοινοβουλευτικών εδρών, σε μια αξιοσημείωτη μεταβολή χάρη σε συμφωνίες για παρουσίαση κοινών υποψηφίων με άλλα κόμματα απέναντι στο BJP.

«Οι ψηφοφόροι τιμώρησαν το BJP», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής του Κογκρέσου Ραχούλ Γκάντι, που επανεξελέγη με διαφορά μεγαλύτερη των 364.000 ψήφων στη νότια εκλογική περιφέρεια Ουαγιανάντ.

Σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, μετά την καταμέτρηση του 95% των ψηφοδελτίων, το BJP και οι σύμμαχοί του εξασφαλίζουν τουλάχιστον 292 έδρες. Χρειάζονται 272 για την πλειοψηφία στην κάτω βουλή των 543 εδρών.

Political map of India from 2009-2024: pic.twitter.com/sM2lRpWf5R — Shiv Aroor (@ShivAroor) June 4, 2024

Το BJP, με 36,8% των ψήφων, εξασφαλίζει μόνο του 240 έδρες, σύμφωνα με αυτά τα μερικά αποτελέσματα, πολύ λιγότερες από το 2019 όταν είχε κερδίσει 303 έδρες. Το Κογκρέσο, αντίθετα, εξασφάλισε 98 έδρες έναντι 52 πέντε χρόνια πριν.

Ο Μόντι επανεξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια Βαρανάσι, η τρίτη νίκη του στην αρχαία Μπενάρες, ιερή πόλη του ινδουισμού.

Με 612.970 ψήφους, προηγείται κατά 152.000 ψήφους του πιο κοντινού από τους αντιπάλους του, έναντι διαφοράς 500.000 ψήφων πριν από πέντε χρόνια.

«Το BJP απέτυχε να εξασφαλίσει από μόνο του μεγάλη πλειοψηφία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ρατζίβ Σούκλα, βουλευτής του Κογκρέσου. «Είναι μια ηθική ήττα για αυτούς».

Απέναντι σε μια καλύτερη του προβλεπομένου επίδοση της αντιπολίτευσης και μια μειωμένη πλειοψηφία του BJP, ο δείκτης αναφοράς Sensex υποχώρησε άνω του 7% στο Χρηματιστήριο της Μουμπάι, προτού ανακάμψει κάπως και τελικά κλείσει με πτώση 5,7%.

Η μετοχή της μεγαλύτερης εισηγμένης επιχείρησης του Ινδού δισεκατομμυριούχου Γκόταμ Αντάνι, ενός σημαντικού συμμάχου του Μόντι, κατέγραφε απώλειες 25% στη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ο Μόντι, 71 ετών, που παραμένει πολύ δημοφιλής έπειτα από δύο θητείες, δήλωσε το Σαββατοκύριακο βέβαιος πως «ο ινδικός λαός είχε ψηφίσει με αριθμό ρεκόρ» ψήφων για την επανεκλογή του, έπειτα από μία δεκαετία στην ηγεσία της χώρας.

Οι αντίπαλοι του πρωθυπουργού, που σπαράσσονται κάποιες φορές από εσωτερικές έριδες με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να αντιπαρατεθούν στην εξουσία του κόμματός του, κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη για πολιτικούς σκοπούς πολλαπλασιάζοντας τις διώξεις σε βάρος τους.

Η αμερικανική οργάνωση Freedom House εκτίμησε από την πλευρά της πως το BJP «κατέφευγε όλο και περισσότερο σε κυβερνητικούς θεσμούς για να στοχοθετήσει τους πολιτικούς αντιπάλους».

Καταγγέλλοντας μια οπισθοχώρηση της δημοκρατίας, η αντιπολίτευση και οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγόρησαν τον Μόντι ότι ευνοεί τους ινδουιστές, που αποτελούν την πλειοψηφία στη χώρα, σε βάρος σημαντικών μειονοτήτων, μεταξύ των οποίων 210 εκατομμύρια Ινδοί μουσουλμάνοι, που ανησυχούν για το μέλλον τους.

Από την πλευρά του ο Μόντι κατηγόρησε το Κογκρέσο ότι θέλει να διανείμει τον «εθνικό πλούτο» στους «εισοδιστές», «σε εκείνους που έχουν περισσότερα παιδιά», περιγράφοντας έτσι τη μουσουλμανική κοινότητα.

Αγανακτισμένη, η αντιπολίτευση προσέφυγε στις εκλογικές αρχές που δεν επέβαλαν κυρώσεις στον πρωθυπουργό.

Περίπου 642 εκατομμύρια Ινδοί ψήφισαν σε αυτές τις εκλογές που διεξήχθησαν σε επτά φάσεις για μια περίοδο έξι εβδομάδων.

Στη βάση των 968 εκατομμυρίων εκλογέων που έχουν καταγραφεί από την επιτροπή, το 66,3% αυτών έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, λίγο λιγότεροι από το 2019, όταν το ποσοστό συμμετοχής είχε φθάσει το 67,4%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.