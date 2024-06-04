Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε τηλεφωνική συνομιλία σήμερα το απόγευμα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Κύριο θέμα της συνομιλίας τους ήταν ο καθορισμός της στρατηγικής ατζέντας της ΕΕ για την περίοδο 2024- 2029.

Σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, η στρατηγική ατζέντα "θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας, να επιβεβαιώσει τη νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση στη διαχείριση του μεταναστευτικού και να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας".

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, όπως αναφέρει ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης, "ζήτησε να διατεθούν κοινοί πόροι, ανάλογοι με τους στόχους" και η όποια δράση "να σέβεται πάντα τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας".

Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, ζήτησε να συμπεριληφθεί στην ατζέντα της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της 27ης και 28ης Ιουνίου, η ενημέρωση των χωρών μελών σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνηθείσας πολιτικής της Ένωσης σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό.

Πηγή: skai.gr

