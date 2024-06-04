Αντιμέτωπος με την όλο και αυξανόμενη πολιτική πίεση για την εισροή μεταναστών στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε την Τρίτη εκτελεστικό διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο θα απελαύνονται οι μετανάστες που περνούν παράνομα τα σύνορα χωρίς προηγουμένως να εξετάζονται τα αιτήματά τους για τη χορήγηση ασύλου όταν ο ημερήσιος αριθμός αφίξεων ξεπερνά τις 2.500.

Το διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ άμεσα καθώς το όριο έχει ήδη ξεπεραστεί, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος. Τα σύνορα θα ανοίξουν ξανά μόνο όταν αυτός ο αριθμός μειωθεί στους 1.500. Η εντολή του προέδρου εντάσσεται στα άρθρα 212(στ) και 215(α) του Νόμου περί Μετανάστευσης και Εθνικότητας που αναστέλλουν την είσοδο των μη υπηκόων που περνούν παράνομα τα νότια σύνορα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανώτεροι αξιωματούχοι δήλωσαν την Τρίτη ότι «άτομα που περνούν τα νότια σύνορα παράνομα ή χωρίς εξουσιοδότηση δεν θα επιλέγονται για άσυλο, ελλείψει εξαιρετικά επιτακτικών περιστάσεων».

Ο Μπάιντεν έχει σκληρύνει τη στάση του καθώς η μετανάστευση έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο ζήτημα για τους Αμερικανούς ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Οι νέοι περιορισμοί για το άσυλο δεν είναι μόνιμοι, είπε Αμερικανός αξιωματούχος. Ενεργοποιούνται όταν ο ημερήσιος μέσος όρος των συνοριακών αφίξεων ξεπερνά τις 2.500 σε μια εβδομάδα και θα αίρονται όταν οι αφίξεις πέφτουν κάτω από τις 1.500 την ημέρα.

Ωστόσο, τα βασικά επιχειρησιακά ερωτήματα σχετικά με το πώς θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα παρέμειναν ασαφή, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η διοίκηση θα απελαύνει γρήγορα μετανάστες από μακρινές και μη συνεργάσιμες χώρες και πόσους μη Μεξικανούς μετανάστες θα δεχτεί το Μεξικό υπό το νέο καθεστώς επιβολής.



Πηγή: skai.gr

