Η Ρωσία χαρακτηρίζει «ξένο πράκτορα» τη δισέγγονη του σοβιετικού ηγέτη Χρουστσόφ

Η Αμερικανίδα ακαδημαϊκός Νίνα Χρούστσεβα (Nina Khrushcheva), δισέγγονη του πρώην σοβιετικού ηγέτη, χαρακτηρίστηκε την Παρασκευή από τη Ρωσία ως «ξένος πράκτορας», ένας όρος που έχει συνδηλώσεις κατασκοπείας και που η Μόσχα χρησιμοποιεί για άτομα που θεωρεί ότι εμπλέκονται σε αντιρωσική δραστηριότητα.

Η Khrushcheva, 62 ετών, είναι καθηγήτρια στο The New School στη Νέα Υόρκη και συνεχίζει να πραγματοποιεί ερευνητικά ταξίδια στη Ρωσία από την πλήρη εισβολή της χώρας στην Ουκρανία το 2022.

Ο Νικίτα Χρουστσόφ (Nikita Khrushchev), ηγήθηκε της Σοβιετικής Ένωσης από το 1953 έως το 1964, όταν εκδιώχθηκε από μέλη του Πολιτικού Γραφείου.

Σε επικοινωνία με το Reuters, η Khrushcheva δήλωσε ότι δεν εκπλήσσεται από την ένταξή της στον κατάλογο «ξένων πρακτόρων» της Ρωσίας, ο οποίος μέχρι την Παρασκευή περιλαμβάνει 1.164 ονόματα, μεταξύ των οποίων πολιτικούς, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, ΜΚΟ και μέσα ενημέρωσης.

«Θα ήταν αδέξιο εκ μέρους τους να μην το είχαν κάνει νωρίτερα ή αργότερα», είπε, προσθέτοντας ότι είναι νωρίς για να εκτιμηθεί ποιο θα είναι το πρακτικό αποτέλεσμα.

Η επανεμφάνιση του Στάλιν

«Υπάρχει σίγουρα ιστορική ειρωνεία αλλά τίποτα σοκαριστικό. Όταν ο Στάλιν ανεβαίνει, ο Χρουστσόφ κατεβαίνει», είπε, αναφερόμενη στην αναβίωση της φήμης του Ιωσήφ Στάλιν στη Ρωσία, η οποία είχε κατακριθεί έντονα από τον Χρουστσόφ σε διάσημη ομιλία του το 1956.

Η Ρωσία γιόρτασε τον περασμένο μήνα την 70ή επέτειο της ομιλίας, προκαλώντας νέες συζητήσεις για την κληρονομιά και των δύο ανδρών.

Ο Χρουστσόφ είναι επίσης γνωστός για τη μεταβίβαση της Κριμέας από τη Ρωσία στην Ουκρανία το 1954, μια πράξη που ανατράπηκε το 2014 όταν οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν και ο Βλάντιμιρ Πούτιν (Vladimir Putin) ανακήρυξε την προσάρτηση.

Επιπλέον, ο Χρουστσόφ είναι γνωστός για την αντιπαράθεσή του με τον Τζον Κένεντι (John F. Kennedy) κατά τη διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβας το 1962, όταν ο κόσμος βρέθηκε στο χείλος πυρηνικού πολέμου.

Η ρωσική ειδησεογραφική υπηρεσία TASS επικαλέστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το οποίο η Nina Khrushcheva διέδωσε ψευδείς πληροφορίες για τις ρωσικές πολιτικές και αντιτάχθηκε στην ό,τι η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Τα άτομα που χαρακτηρίζονται «ξένοι πράκτορες» υπόκεινται σε αυστηρές γραφειοκρατικές απαιτήσεις και περιορισμούς στα εισοδήματά τους στη Ρωσία. Είναι υποχρεωμένα να αναγράφουν την ένδειξη «ξένος πράκτορας» σε κάθε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ή άλλη δημοσίευση.

Κάποιοι επικριτές του Κρεμλίνου φορούν την ένδειξη ως «σήμα τιμής», ενώ άλλοι δηλώνουν ότι αποτελεί βάρος που περιορίζει τη δουλειά τους, καθώς προκαλεί την απομόνωσή τους από άλλους Ρώσους.

Πηγή: skai.gr

