Οι Βρετανοί πολίτες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν αμέσως τον Λίβανο εν μέσω της κλιμακούμενης βίας ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ, το υπουργείο Εξωτερικών σημείωνε: «Οι Βρετανοί πολίτες στον Λίβανο θα πρέπει να φύγουν τώρα» και προσέθετε: «Θα πρέπει να πάρετε την επόμενη διαθέσιμη πτήση».

«Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε τις δυνατότητες και να εξασφαλίσουμε θέσεις για να φύγουν οι Βρετανοί πολίτες», τόνιζε.

Οι Βρετανοί πολίτες θα πρέπει να καταχωρούν την παρουσία τους στον ιστότοπο του υπουργείου προκειμένου να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις, συνέχιζε.

Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί της δήλωσης χθες του υπουργού Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλεϊ ότι οι αεροπορικές επιδρομές και οι εκτοξεύσεις ρουκετών, τα πυρά ανάμεσα στο Ισραήλ και τη λιβανική Χεζμπολάχ, αντιπροσωπεύουν «κίνδυνο αυτό να κλιμακωθεί σε κάτι που θα είναι πολύ ευρύτερο και πολύ πιο σοβαρό».

Ο Χίλεϊ σημείωσε επίσης ότι «η πρώτη του έγνοια παραμένει η ασφάλεια των Βρετανών πολιτών στον Λίβανο» και πρόσθεσε ότι «η ταξιδιωτική οδηγία παραμένει η ίδια –μην πηγαίνετε στον Λίβανο. Αν βρισκόσαστε στον Λίβανο, τότε φύγετε και υπάρχουν ακόμη εμπορικές πτήσεις που φεύγουν άρα ο κόσμος μπορεί να το κάνει αυτό».

Περίπου 5.000 Βρετανοί πολίτες βρίσκονται στον Λίβανο, όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 90.000 Λιβανέζοι έχουν εκτοπιστεί τις τελευταίες ημέρες.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα χερσαίας εισβολής από το Ισραήλ στη χώρα, ο Χίλεϊ απάντησε:«Το παρακολουθούμε αυτό πολύ προσεκτικά. Αυτό είναι ζήτημα των Ισραηλινών.

«Προς το παρόν πρόκειται για αεροπορικές επιδρομές. Προς το παρόν υπάρχουν πύραυλοι από τη λιβανική Χεζμπολάχ που κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Αυτή η σύγκρουση δεν εξυπηρετεί κανέναν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.