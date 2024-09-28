Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ υποστήριξε χθες Παρασκευή στην έδρα του ΟΗΕ ότι «κανείς», ούτε καν οι ΗΠΑ, «δεν φαίνεται ικανός να σταματήσει» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στους πολέμους με τη Χαμάς στη Γάζα και με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Ασκούμε κάθε διπλωματική πίεση για κατάπαυση του πυρός. Αλλά κανείς δεν φαίνεται ικανός να σταματήσει τον Νετανιάχου ούτε στη Γάζα ούτε στη Δυτική Όχθη», είπε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Νωρίτερα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός είχε απειλήσει πως θα πλήξει το Ιράν σε περίπτωση που η χώρα του δεχθεί επίθεση, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της παλαιστινιακής Χαμάς στη Γάζα και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο μέχρι να φθάσει στη νίκη.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν μπαράζ αεροπορικών επιδρομών τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στα νότια προάστια της Βηρυτού και σε άλλες περιοχές του Λιβάνου, λίγες ώρες μετά το πλήγμα που είχε στόχο το «αρχηγείο» της Χεζμπολάχ.

Η κλιμάκωση έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία. «Οδεύουμε προς έναν μακρύ πόλεμο», προέβλεψε ο Μπορέλ, ο οποίος τη Δευτέρα είχε προειδοποιήσει πως ο Λίβανος βρίσκεται «στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου».

Λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, όπου θα αναμετρηθούν η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή απαιτεί την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, υπογραμμίζει ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. «Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στις ΗΠΑ. Έχουν προσπαθήσει πολλές φορές και δεν τα κατάφεραν», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

