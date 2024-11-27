Ο άνθρωπος που διαπραγματεύτηκε την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο λέει ότι «ανοίγει η πόρτα» για συμφωνία και στη Γάζα

Ο Άμος Χοχστάιν, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ που διαπραγματεύτηκε την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συμφωνία αυτή θα βοηθήσει να ξεκλειδώσει η συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα.

«Νομίζω ότι αυτή η χθεσινή συμφωνία ανοίγει δύο πόρτες», δήλωσε στο BBC. «Η μία είναι για μια συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό της σύγκρουσης. Και δεύτερον, αν το πετύχουμε αυτό, ανοίγει η πόρτα και για μια συμφωνία εξομάλυνσης μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας.

«Ξέρω ότι ακούγομαι τρελός, αλλά ο κόσμος πίστευε ότι ήμουν τρελός και όταν έλεγα ότι πίστευα ότι θα μπορούσα να πετύχω μια συμφωνία στον Λίβανο...Δεν ξέρω αν θα συμβεί, αλλά έχουμε μια ευκαιρία και νομίζω ότι για αυτό η συμφωνία αυτή είναι τόσο σημαντική. Δεν αφορά μόνο τον Λίβανο, είναι ένα κλειδί που ξεκλειδώνει ενδεχομένως μια ακόμη πόρτα», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

