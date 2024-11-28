Ισραήλ: «Ο πόλεμος στη Γάζα θα τελειώσει όταν πετύχουμε τους στόχους μας»

«Ο πόλεμος στη Γάζα θα τελειώσει όταν το Ισραήλ πετύχει τους στόχους του, να επιστρέψει στους ομήρους σπίτι τους, και η Χαμάς να μην ελέγχει πλέον τον θύλακα» διεμήνυσε την Πέμπτη ο νέος υπουργός Εξωτερικών της χώρας Γκίντεον Σάαρ.



Το Ισραήλ δεν έχει την πρόθεση να ελέγχει τη ζωή των ανθρώπων στη Γάζα, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Τελικά, η ειρήνη είναι αναπόφευκτη, αλλά δεν μπορεί να βασίζεται σε ψευδαισθήσεις σημείωσε, απαντώντας σε πιέσεις της διεθνούς κοινότητας για ανάλογη συμφωνία εκεχειρίας με του Λιβάνου. Το Τελ Αβίβ, γνωστοποίησε, έκανε έφεση στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν υπάρχει δικαιολογία για το ΔΠΔ να παίρνει τέτοια μέτρα για τους Ισραηλινούς ηγέτες, ανέφερε ο Σάαρ.

