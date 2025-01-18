Ύστερα από μία μαραθώνια συνεδρίαση διάρκειας δέκα ωρών, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο επικύρωσε κατά πλειοψηφία τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς, που θα αρχίσει να ισχύει στις 8:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) αύριο, Κυριακή 19 Ιανουαρίου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού του Κατάρ, Μοχάμαντ Αλ-Θάνι.

Θα αποχωρήσουν οι «ακραίοι» από την κυβέρνηση;

Η συμφωνία επικυρώθηκε με 24 ψήφους υπέρ έναντι 8 αρνητικών των υπουργών, που είχαν εκ των προτέρων δηλώσει ότι θα την καταψήφιζαν. Πρόκειται για τους υπουργούς των δύο ακροδεξιών κομμάτων, που εκφράζουν την ισραηλινή εθνοθρησκευτική Δεξιά, «Εβραϊκή Ισχύς» και «Θρησκευτικός Σιωνισμός», υπό την ηγεσία του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, και του Υπουργού Οικονομικών, Μπετσαλέλ Σμότριτς, αντίστοιχα, ενώ μαζί τους συντάχθηκαν και δύο υπουργοί του Λικούντ, ο Αμιχάι Σίκλι και ο Νταβίντ Αμσάλεμ. Παρ’ όλα αυτά, αναμένει ανοικτό το ερώτημα εάν οι διαφωνούντες υπουργοί θα πραγματοποιήσουν την απειλή τους να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση Νετανιάχου σε περίπτωση επικύρωσης της συμφωνίας. Από την άλλη, έχουν ήδη διευκρινίσει ότι, σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσουν να στηρίζουν κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση, «για να μην κάνουν πραγματικότητα το όνειρο της Αριστεράς».



Πολιτικοί αναλυτές στο Ισραήλ εκτιμούν ότι η αποχώρηση του Μπεν-Γκβιρ από το κυβερνητικό σχήμα είναι εξαιρετικά πιθανή, κυρίως για να «κεφαλαιοποιήσει πολιτικά» τη συσπείρωση των ψηφοφόρων του. Από την άλλη, ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιβεβαίωση της πληροφορίας, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευθεί να δώσουν το «πράσινο φως» στο Ισραήλ να συνεχίσει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην Γάζα ανά πάσα στιγμή και ανεξαρτήτως του σταδίου της εκεχειρίας, εάν η Χαμάς παραβεί οποιονδήποτε όρο της. Δεν αποκλείεται, η συγκεκριμένη αμερικανική διαβεβαίωση να χρησιμεύσει ως άλλοθι για τις δεξιότερες φωνές της κυβέρνησης, έτσι ώστε να παρατείνουν την παραμονή τους στο υπουργικό συμβούλιο.

Ποιοι Παλαιστίνιοι θα αποφυλακιστούν – και ποιοι όχι

Νωρίτερα σήμερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε τον ονομαστικό κατάλογο 95 Παλαιστινίων φυλακισμένοι, που εκτίουν ποινές για εγκλήματα τρομοκρατίας. Οι συγκεκριμένοι έγκλειστοι προβλέπεται ότι θα αφεθούν ελεύθεροι κατά το πρώτο στάδιο της εκεχειρίας, μαζί με συνολικά 642 συγκρατουμένους τους και 1.167 κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ότι είχαν συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Όπως μετέδωσε σήμερα το λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μαγιαντίν, τα μέλη της οργάνωσης Χεζμπολάχ που έχουν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πρόκειται να αφεθούν ελεύθερα κατά το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας – μία πληροφορία που, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ισραηλινή πλευρά.



Από την άλλη, πέντε εμβληματικά στελέχη διαφόρων παλαιστινιακών οργανώσεων, που κρατούνται εδώ και χρόνια στις ισραηλινές φυλακές υψίστης ασφαλείας, δεν πρόκειται να αποφυλακιστούν «κατά το πρώτο στάδιο της εκεχειρίας», όπως τονίζεται στα κρατικά ισραηλινά ειδησεογραφικά μέσα. Πρόκειται για τους Αμπάς Αλ-Σάγιεντ, Ιμπραχίμ Χάμαντ, Αμπντάλλα Μπαργκούτι, Χάσαν Σαλάμε και Μαρουάν Μπαργκούτι. Μάλιστα, κατά την διάρκεια των επανειλημμένων κύκλων διαπραγματεύσεων, η Χαμάς είχε επιμείνει για την αποφυλάκιση των συγκεκριμένων ατόμων, οι οποίοι τιμώνται ως «εθνικοί ήρωες» από μεγάλη μερίδα της παλαιστινιακής κοινής γνώμης στη Γάζα και στην Δυτική Όχθη. Η ισραηλινή πλευρά, ωστόσο, έθεσε βέτο στη συγκεκριμένο αίτημα της Χαμάς, και απ’ ό,τι φαίνεται, πέραν των συγκεκριμένων, υπάρχουν και άλλοι Παλαιστίνιοι βαρυποινίτες φυλακισμένοι, οι οποίοι δεν πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι λόγω ισχυρών ισραηλινών αντιρρήσεων.

Η Παλαιστινιακή Αρχή διεκδικεί την διακυβέρνηση της Γάζας

Στο μεταξύ, και ενώ απομένουν λιγότερες από 24 ώρες έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία εκεχειρίας, φαίνεται πως η κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής, που εδρεύει στη Ραμάλα και την οποία η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει ως την μόνη νόμιμη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού, δεν σκοπεύει να παραμένει αμήχανος παρατηρητής των εξελίξεων. Σύμφωνα με σχετικό εκτενές δημοσίευμα της εφημερίδας ΧαΆρετς, ανώτατοι αξιωματούχοι στην Ραμάλα δηλώνουν ότι η Παλαιστινιακή Αρχή «είναι πλέον έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο στην διακυβέρνηση της Γάζας ‘της επόμενης μέρας’».



Η κυβέρνηση της Ραμάλα, που ελέγχεται από την παράταξη Φατάχ, θεωρεί ότι έχει αποδείξει στην διεθνή κοινότητα, και ειδικότερα στην απερχόμενη διακυβέρνηση Μπάιντεν, ότι αφ’ ενός έχει προωθήσει την δημοκρατική ανασυγκρότηση του κρατικού της μηχανισμού και αφ’ ετέρου είναι σε θέση να ελέγξει την δημόσια τάξη – με πρόσφατο παράδειγμα τις συντονισμένες επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας της στην πόλη Τζενίν, που εδώ και έξι εβδομάδες αναμετρώνται με τοπικούς πυρήνες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Παλαιστινιακή Αρχή προτίθεται να απευθύνει σχετικό αίτημα στην νέα διακυβέρνηση του Λευκού Οίκου, προκειμένου να αναλάβει.

