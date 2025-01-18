Σε μία κλωστή κρέμεται, ακόμη και λίγες ώρες πριν την εφαρμογή της, η συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και την ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η Παλαιστινιακή Ισλαμιστική Τζιχάντ (PIJ), με δημόσια δήλωση του εκπροσώπου της, Αμπού Χαμζά, τόνισε ότι εξαρτάται από τον IDF (τον ισραηλινό στρατό) αν οι Ισραηλινοί όμηροι θα επιστρέψουν ζωντανοί ή νεκροί.

«Ο λαός των εχθρικών αιχμαλώτων πρέπει να απαιτήσει από τον σιωνιστικό στρατό να σταματήσει τους βομβαρδισμούς των τελευταίων ωρών, που είναι ο λόγος για τον φόνο των παιδιών σας, ενώ η αντίσταση κάνει τις τελευταίες διευθετήσεις για την απελευθέρωσή τους», τόνισε αρχικά ο Αμπού Χαμζά και πρόσθεσε:

«Η ένταση του σιωνιστικού βομβαρδισμού μας οδηγεί σε δύο δρόμους: ο πρώτος από τους οποίους είναι ότι οι οικογένειες των Σιωνιστών αιχμαλώτων υποδέχονται τα παιδιά τους σε φέρετρα και ο δεύτερος είναι να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Η επιλογή των τελευταίων ωρών είναι στα χέρια του σιωνιστικού στρατός και μόνο».

Σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη Γάζα, παρ' ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς. Η συμφωνία, ωστόσο, αναμένεται να ενεργοποιηθεί την Κυριακή το πρωί, στις 8:30.

Πηγή: skai.gr

